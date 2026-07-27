Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархи қанча
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғилар нархи ҳудудга ва аниқ ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради.
27 июль ҳолатига кўра, ёқилғилар нархлари қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 247 тенге/литр;
- Алмати: 245-249 тенге/литр;
- Чимкент: 230-235 тенге/литр;
АИ-95
- Астана: 315-319 тенге/литр;
- Алмати: 320-327 тенге/литр;
- Чимкент: 299-306 тенге/литр;
АИ-98
- Астана: 355-365 тенге/литр;
- Алмати: 360-380 тенге/литр;
- Чимкент: 345-350 тенге/литр;
Дизель ёқилғиси
- Астана: 337 тенге/литр;
- Алмати: 343-345 тенге/литр;
- Чимкент: 338-343 тенге/литр;
Газ
- Астана: 112 тенге/литр;
- Алмати: 112 тенге/литр;
- Чимкент: 102 тенге/литр.
Эслатиб ўтамиз, 27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.