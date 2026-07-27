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    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархи қанча

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғилар нархи ҳудудга ва аниқ ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради.

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархи қанча
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    27 июль ҳолатига кўра, ёқилғилар нархлари қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 247 тенге/литр;
    • Алмати: 245-249 тенге/литр;
    • Чимкент: 230-235 тенге/литр;

    АИ-95

    • Астана: 315-319 тенге/литр;
    • Алмати: 320-327 тенге/литр;
    • Чимкент: 299-306 тенге/литр;

    АИ-98

    • Астана: 355-365 тенге/литр;
    • Алмати: 360-380 тенге/литр;
    • Чимкент: 345-350 тенге/литр;

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 337 тенге/литр;
    • Алмати: 343-345 тенге/литр;
    • Чимкент: 338-343 тенге/литр;

    Газ

    • Астана: 112 тенге/литр;
    • Алмати: 112 тенге/литр;
    • Чимкент: 102 тенге/литр.

    Эслатиб ўтамиз, 27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Чимкент Дизель Газ Нарх-наво Бензин Алмати Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф