    25 январь куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 25 январь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Якшанба куни республика ҳудудининг катта қисмида атмосфера фронтал бўлинмалари ўтиши билан қор ёғиши сақланиб қолади, жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларда кундузи ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилмоқда.

    Шунингдек, республика бўйлаб туман кузатилиши прогноз қилинмоқда, жануб, жануби-шарқ ва марказий ҳудудларда пастки бўрон (қор бўрони), мамлакатнинг жануби-ғарбий, жанубий ва жануби-шарқий қисмларида музламалар, шарқ, жануб ва жануби-шарқда эса шамолнинг кучайиши кутилмоқда.

