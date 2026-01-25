08:35, 25 Январь 2026 | GMT +5
25 январь куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 25 январь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Якшанба куни республика ҳудудининг катта қисмида атмосфера фронтал бўлинмалари ўтиши билан қор ёғиши сақланиб қолади, жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларда кундузи ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилмоқда.
Шунингдек, республика бўйлаб туман кузатилиши прогноз қилинмоқда, жануб, жануби-шарқ ва марказий ҳудудларда пастки бўрон (қор бўрони), мамлакатнинг жануби-ғарбий, жанубий ва жануби-шарқий қисмларида музламалар, шарқ, жануб ва жануби-шарқда эса шамолнинг кучайиши кутилмоқда.