    09:43, 24 Сентябрь 2025 | GMT +5

    24 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 544,33 тенге, сотиш — 546,32 тенге;

    евро: сотиб олиш — 639,44 тенге, сотиш — 643,93 тенге;

    рубль 6,42 - 6,55 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 542,38 тенгедан сотиб олинади, 547,37 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 638,19 тенге, сотиш — 646,12 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 543,31 тенгедан сотиб олинади, 546,35 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 637,73 тенге, сотиш — 642,96 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,5 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 545,01 тенге, 1 евро — 642,84 тенге,1 рубль — 6,52 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

