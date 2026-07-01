23 август куни бўлиб ўтадиган Қурултой депутатлари сайловининг тақвим режаси тасдиқланди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил 23 августга белгиланган Қозоғистон Республикаси Қурултой депутатлари сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича асосий тадбирлар тақвим режаси эълон қилинди, деб хабар беради Марказий сайлов комиссияси матбуот хизмати.
Шуни таъкидлаш керакки, Давлат раҳбари "Қозоғистон Республикаси Қурултойи сайловини тайинлаш тўғрисида"ги Фармонни имзолади. Қурултой сайлови 2026 йил 23 августда бўлиб ўтиши маълум бўлди.
Аввал хабар қилинганидек, янги Конституция бугун кучга кирди. Умумхалқ референдуми натижасида қабул қилинган тарихий ҳужжат давлат бошқаруви тизимини ва жамиятнинг ривожланиш йўналишини тубдан ўзгартиради. Кazinform мухбири Конституция ва сиёсий ислоҳотлар доирасида қабул қилинган қарорларнинг халқ ҳаётига таъсирини таҳлил қилди.