KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    23-25-may kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 23-25 -may kunlari uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Mamlakatning shimoliy, janubiy va janubi-g‘arbiy qismida atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli ob-havo beqaror bo‘ladi, yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda.

    Sharqiy hududlarda kechasi yog‘ingarchilik (yomg‘ir va qor) davom etadi.

    23-may kuni Turkiston, Almati va Jambil viloyatlarida yomg‘ir, do‘l yog‘adi va shamol tezligi kuchayadi. 24-25-may kunlari janubi-sharqning tog‘li hududlarida kechasi yomg‘ir qorga aylanishi mumkin.

    Respublikaning qolgan hududlarida asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo hukmronlik qiladi. Mamlakat bo‘ylab shamol tezligi kuchayadi, janubda chang bo‘ronlari bo‘lishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushadi. Shimoli-sharq, sharq va markazda kechasi 1-3 daraja sovuq bo‘ladi.

    Qozog‘iston bo‘ylab kunduzgi havo harorati asta-sekin ko‘tariladi:

    • g‘arbda +28…+35°C gacha,
    • shimol va markazda +20…+32°C gacha,
    • sharqda +17…+25°C gacha,
    • janubda +22…+35°C gacha,
    • janubi-sharqda +20…+28°C gacha.

    Eslatib o‘tamiz, 22-may kuni Qozog‘istonning barcha shaharlarida havo sifati me’yorida bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

    Лотин алифбосида Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф