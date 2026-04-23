23-25-aprel kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – Sinoptiklar 23-24-25 aprel kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qilishdi.
Moskva tomondan harakatlanayotgan siklon va unga bog‘liq atmosfera fronti ta’siri tufayli respublikada beqaror ob-havo sharoiti yuzaga keladi.
Mamlakatning aksariyat qismida momaqaldiroq bo‘lishi va yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda, vaqti-vaqti bilan kuchli yomg‘ir yog‘ishi mumkin.
Ba’zi hududlarda do‘l yog‘ishi va bo‘ron bo‘lishi mumkin. Respublika bo‘ylab shamol tezligi kuchayadi, kechasi va ertalab tuman tushadi.
Kunduzi g‘arbiy hududlarda havo harorati +7…+18°C gacha pasayadi, shimoli-g‘arbda +10…+20°C bo‘ladi.
Respublikaning qolgan qismida havo haroratining asta-sekin ko‘tarilishi kutilmoqda:
- shimolda +18…+27°C gacha,
- markazda +22…+30°C gacha,
- sharqda +20…+28°C gacha, tog‘li hududlarda +10…+15°C gacha,
- janubda +27…+32°C gacha, tog‘li hududlarda +22°C atrofida,
- janubi-sharqda +20…+30°C gacha, tog‘li hududlarda +10…+15°C gacha.
Eslatib o‘tamiz, 22-aprel kuni Qozog‘istonning 7 ta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.