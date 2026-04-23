    08:35, 23 Апрель 2026 | GMT +5

    23-25-aprel kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform – Sinoptiklar 23-24-25 aprel kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qilishdi.

    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Moskva tomondan harakatlanayotgan siklon va unga bog‘liq atmosfera fronti ta’siri tufayli respublikada beqaror ob-havo sharoiti yuzaga keladi.

    Mamlakatning aksariyat qismida momaqaldiroq bo‘lishi va yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda, vaqti-vaqti bilan kuchli yomg‘ir yog‘ishi mumkin.

    Ba’zi hududlarda do‘l yog‘ishi va bo‘ron bo‘lishi mumkin. Respublika bo‘ylab shamol tezligi kuchayadi, kechasi va ertalab tuman tushadi.

    Kunduzi g‘arbiy hududlarda havo harorati +7…+18°C gacha pasayadi, shimoli-g‘arbda +10…+20°C bo‘ladi.

    Respublikaning qolgan qismida havo haroratining asta-sekin ko‘tarilishi kutilmoqda:

    • shimolda +18…+27°C gacha,
    • markazda +22…+30°C gacha,
    • sharqda +20…+28°C gacha, tog‘li hududlarda +10…+15°C gacha,
    • janubda +27…+32°C gacha, tog‘li hududlarda +22°C atrofida,
    • janubi-sharqda +20…+30°C gacha, tog‘li hududlarda +10…+15°C gacha.

    Eslatib o‘tamiz, 22-aprel kuni Qozog‘istonning 7 ta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

