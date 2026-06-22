22 июнда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” 22 июнь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Синоптиклар мамлакатнинг аксарият ҳудудларида момақалдироқ, дўл, кучли шамол, иссиқлик ва ёнғин хавфи сақланиб қолишини башорат қилмоқда.
Астанада кундузи ҳаво ҳарорати 35-36 даражагача кўтарилади.
Мамлакатнинг шарқий, марказий ва жанубий ҳудудларида ҳаво ҳарорати кўтарилади. Абай, Ақмола, Шарқий Қозоғистон, Жетису, Қарағанди, Павлодар ва Улитау вилоятларида кундуз 35-41 даражагача қизийди.
Энг юқори ҳарорат Қизилўрда ва Қизилўрда вилоятларида қайд этилиши мумкин. Бу ерда иссиқлик 40-42 даражага етади.
Бундан ташқари, Ақтўбе, Атирау, Ғарбий Қозоғистон, Қостанай, Шимолий Қозоғистон ва Манғистау вилоятларида ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Баъзи жойларда дўл ва кучли шамол бўлиши кутилмоқда.
Алмати, Жамбил, Жетису ва Туркистон вилоятларининг тоғли ҳудудларида енгил ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда.