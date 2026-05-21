    21 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Доллар, еуро, рубль және юань бағамы қандай
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 468,03 тенге, сотиш — 474,91 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 544,02 тенге, сотиш — 553,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,69 тенге, сотиш — 73,08 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 470,54 тенге, сотиш — 472,92 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 546,92 тенге, сотиш — 551,73 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,56 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,90 тенге,сотиш — 70,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
