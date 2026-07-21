21 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 467,86 тенге, сотиш — 474,82 тенге;
- евро: сотиб олиш — 535,00 тенге, сотиш — 544,99 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,55 тенге, сотиш — 5,85 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,97 тенге, сотиш — 73,82 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 470,16 тенге, сотиш — 472,12 тенге;
- евро: сотиб олиш — 537,32 тенге, сотиш — 542,25 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,66 тенге, сотиш — 5,79 тенге.
- юань: сотиб олиш — 69,30 тенге, сотиш — 71,79 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 20 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.