2031 йилга келиб сунъий интеллект инсониятдан ақллироқ бўлиши мумкин — Илон Маск
ASTANA. Kazinform - Давосда Жаҳон иқтисодий форумида панель муҳокамасида иштирок этган америкалик миллиардер Илон Маск сунъий интеллект беш йил ичида инсон жамоавий интеллектидан ошиб кетиши тўғрисидаги башоратини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
"10 йилдан кейин нима бўлишини билмайман, лекин сунъий интеллектнинг ривожланиш суръатини ҳисобга олсак, менимча, бу йил охирига келиб ҳар қандай одамдан ҳам ақллироқ сунъий интеллект бўлиши мумкин. Менимча, келаси йилдан кечиктирмай, эҳтимол 2030 ёки 2031 йилга келиб, масалан, беш йилдан кейин сунъий интеллект бутун инсониятнинг умумий сонидан ҳам ақллироқ бўлади", - деди Маск.
NDTV маълумотларига кўра, у сунъий интеллект ва робототехника мисли кўрилмаган иқтисодий ўсишга эришишини эълон қилди.
"Биз шунчалик кўп роботлар ва сунъий интеллект яратамизки, улар инсон эҳтиёжларини самарали қондиради. Мен одамлардан кўра кўпроқ роботлар бўлишини тахмин қиламан", - деб қўшимча қилди миллиардер.
Тадбиркор роботлар жамиятни ўзгартириши ва қўл меҳнатини камайтириш орқали инсониятга ёрдам беришини айтди ва роботлар кўпроқ роботлар ишлаб чиқарадиган вақт келишини башорат қилди.
Унинг қўшимча қилишича, "Ер юзидаги ҳамма" кекса ота-оналар ёки болаларга ғамхўрлик қилиш учун роботни хоҳлайди.
"Робот жуда хавфсиз бўлса, болалар ёки уй ҳайвонларига қараш учун ким роботни хоҳламайди?", - деб сўради Маск.
Tesla, SpaceX ва Starlink компаниялар бошқарувини ўз қўлига олган Маскнинг айтишича, уларнинг мақсади "цивилизациянинг буюк келажаги бўлиш эҳтимолини максимал даражада ошириш".
Маскнинг Жаҳон иқтисодий форумидаги иштироки, айниқса, эътиборга лойиқ эди, чунки у ҳар йили ўтказиладиган тадбирни элитизм, масъулиятсизлик ва оддий одамлар билан алоқадан узилгани учун очиқчасига танқид қилган.
Аввалроқ Илон Маск Tesla 2027 йилда ўзининг Optimus гуманоид роботларини сотишни бошлашни режалаштираётганини маълум қилган эди.