2030 йилги енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионати Қозоғистонда бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform - Бутунжаҳон World Athletics енгил атлетика кенгаши 2028 ва 2030 йилги ёпиқ иншоотлардаги енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилиш учун Ҳиндистоннинг Одиша шаҳрини ва Қозоғистоннинг Астана шаҳрини танлади, деб хабар беради Kazinform.
2028 ва 2030 йиллардаги ёпиқ иншоотлардаги жаҳон чемпионатлари мезбон шаҳарлари 2026 йилги жаҳон чемпионати арафасида Польшанинг Торун шаҳрида бўлиб ўтган World Athletics кенгашининг 240-йиғилишида эълон қилинди.
2028 ва 2030 йиллардаги жаҳон чемпионатлари мезбон шаҳарлари тўғрисидаги қарорлар Жаҳон енгил атлетикасининг ривожланаётган бозорларда йирик тадбирларни ўтказиш стратегиясини акс эттириши таъкидланди.
Қозоғистонга 2030 йилда енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатини ўтказиш ҳуқуқи берилиши спортнинг ушбу турига янги бозорларга чиқиш имконини беради. Астана 2023 йилда Осиё чемпионатини ёпиқ иншоотларда, шунингдек 2024 ва 2025 йилларда ёпиқ иншоотларда Gold енгил атлетика жаҳон тури босқичларига мезбонлик қилган