2030 йилга келиб ўзбекистонликлар дунёдаги 50 та мамлакатга визасиз саёҳат қила олади
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон ҳукумати 2030 йилга келиб ўзаро визасиз саёҳат қила оладиган давлатлар сонини 50 тагача оширишни режалаштирган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бу вазифа 2026-2030 йилларга мўлжалланган янгиланган ривожланиш стратегияси лойиҳасида мустаҳкамланган. Хусусан, жорий йилда 2 та давлат билан, 2027 йилда эса 5 та давлат билан виза режимини бекор қилиш бўйича келишувлар тузиш режалаштирилган.
Шунга кўра, 2028 йилда визасиз саёҳат қилиш мумкин бўлган мамлакатлар сони 45 тага етади. Кейинчалик, 2030 йилга келиб, уларнинг сонини 50 тага етказиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, Ташқи ишлар вазирлигига ўзбекистонликлар соддалаштирилган тартибда саёҳат қилишлари мумкин бўлган мамлакатлар сонини 4 йил ичида 60 тага етказиш вазифаси юклатилган.
Эслатиб ўтамиз, шу йил 1 январдан бошлаб Ўзбекистон АҚШ фуқаролари учун 30 кунлик визасиз режимни жорий этди.
Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистон ва Хитой ўртасида визасиз режимни жорий этишга қаратилган келишув ўтган йилнинг июнь ойида кучга кирган.