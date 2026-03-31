2029 йилга бориб ЯИМнинг камида 1 фоизи илм-фанни молиялаштиришга сарфланиши керак — Бектенов
ASTANА. Кazinform – 2035 йилга бориб инновацион маҳсулотлар улушини ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизигача оширишни таъминлаш зарур. Бу ҳақда ҚР Бош вазири Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Мен вилоят ҳокимликларига илм-фан ва инновацияларни молиялаштиришни босқичма-босқич оширишни ва уни 2029 йилга бориб ялпи ҳудудий маҳсулотнинг камида 1 фоизига етказишни топшираман. 2035 йилга бориб инновацион маҳсулотлар улушини ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизигача оширишни таъминлаш керак. Бунинг учун инновация соҳасидаги бир қатор тизимли муаммоларни ҳал қилиш керак. Сўнгги йилларда бу соҳа институционал жиҳатдан тартибсиз ривожланмоқда. Ҳудудлар томонидан мустақил иш олиб борилгани йўқ. Шунингдек, инновация тизими иштирокчилари орасида жуда кўп устуворликлар мавжудлиги ҳам сезилади, — деди Ҳукумат раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, саноат корхоналари, илмий ташкилотлар ва тармоқ вазирликлари ҳар бири ўз ривожланиш йўналишларини белгилайди.
— Давлат даражасида ягона аниқ йўналиш йўқ. Бу иш самарадорлигини пасайтиради. Масалан, амалий фанга ажратиладиган давлат маблағлари миқдорини ошириш унинг самарадорлигини оширмайди. Шунинг учун амалий тадқиқотлар ва иқтисодий жараёнларни тизимли равишда боғлаш, ишлаб чиқаришни изоляция қилиш ва модернизация қилишни рағбатлантириш ҳамда экспортга йўналтирилган технологияларни ривожлантириш зарур. Бизга алоҳида ғоялар ва ёндашувлар эмас, балки саноат салоҳиятини ривожлантиришга инновацияларнинг ҳақиқий ҳиссаси керак, — деди Олжас Бектенов.