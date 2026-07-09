2029 йилда миллиардлаб одамлар осмонўпар бино катталигидаги астероидни кўришади
ASTANA. Kazinform — Ер аҳолисининг тахминан 90 фоизи ноёб космик ҳодисага гувоҳ бўлади: 2029 йил 13 апрелда Апофис астероиди сайёрамизга шунчалик яқиндан ўтадики, уни кўз билан кўриш мумкин бўлади, деб хабар беради Каzinform агентлиги Space.com сайтига таяниб.
Тадбирга тайёргарлик аллақачон бошланган. Падуи университетида (Италия) бўлиб ўтган Apophis T-3 Years халқаро семинарида олимлар дунёнинг турли минтақалари аҳолиси унинг ўтишини қаерда ва қачон кузатиши мумкинлигини кўрсатувчи астероид кўриниши хариталарини тақдим этишди.
Олимларнинг фикрига кўра, бундай ҳодиса тахминан минг йилда бир марта содир бўлади. Уларнинг ҳисоб-китобларига кўра, тахминан 7,6 миллиард киши Апофисни кўра олади. Бироқ, кузатувларнинг муваффақияти об-ҳаво шароити ва ёруғлик ифлосланишига боғлиқ бўлади.
99942 Апофис астероиди ёрқин метеор сифатида кўринмайди. У осмонни аста-секин кесиб ўтувчи кичик, ёрқин нуқта сифатида кўринади. Энг яқинлашганда, унинг кўринадиган ҳаракати бир дақиқада тахминан тўлин ой кенглигида бўлади.
Астероид энг ёрқин вақтига UTC вақти билан 20:35 да етиб боради, бу вақтда у Камерун устида жойлашган бўлади. Бу вақтда энг яхши кўриш шароитлари Африка, Осиё, Жанубий Американинг шарқий қисми ва Европанинг айрим қисмлари аҳолиси учун бўлади — жами тахминан 3,9 миллиард киши.
Апофис Ерга энг яқин вақтига UTC вақти билан 21:45 да етиб боради ва Шимолий Атлантика океани устидан тахминан 31 600 километр масофада ўтади. Бу геостационар сунъий йўлдошлар орбитасидан яқинроқ, аммо астероид Ер учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Бу ҳодиса Жанубий Американинг аксарият қисми, АҚШ, Африка ва Европанинг айрим қисмлари аҳолиси учун — жами тахминан 2 миллиард киши учун кўринади.
Апофис 2004 йилда кашф этилганида, дастлабки ҳисоб-китоблар 2029 йилда Ер билан тўқнашиш эҳтимоли 37 тадан 1 ни кўрсатди, бу уни ўша пайтда маълум бўлган энг хавфли астероидга айлантиради. Бироқ, кейинги кузатувлар унинг орбитасини сезиларли даражада такомиллаштирди ва 2029 йилда тўқнашув эҳтимолини бутунлай инкор этди. Бундан ташқари, NASA маълумотларига кўра, Апофиснинг Ерга урилиши хавфи ҳеч бўлмаганда кейинги аср давомида мавжуд эмас.
Эслатиб ўтамиз, диаметри 30 метргача бўлган астероид 18 май куни Ерга яқинлашиши ҳақида хабар берган эдик.