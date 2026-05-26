2027 йилга келиб 5G Қозоғистоннинг йирик шаҳарларини 75 фоизгача қамраб олади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда мобиль ва сунъий йўлдош алоқасини ривожлантириш ишлари давом этмоқда. 2027 йил охиригача мамлакатдаги барча аҳоли пунктларининг 92 фоизи 4G тармоғи билан қамраб олинади, 5G базавий станциялари сони эса 3,5 мингтадан ошади. Бу ҳақда ҚР Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноати вазирлигининг Kazinform агентлиги сўровига берган жавобида айтилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда 3G стандартидаги алоқа 2 704 та қишлоқда, 4G тармоғи эса 2 608 та аҳоли пунктида мавжуд.
Бундан ташқари, республика аҳамиятига эга шаҳарлар ва вилоят марказларида ҳозирнинг ўзида 2 509 та 5G базавий станцияси ишлаб турибди.
“2027 йил охиригача 4G қамрови мамлакатдаги барча аҳоли пунктларининг 92 фоизига етади, 5G тармоғи эса 3 500 дан ортиқ базавий станцияларда жорий этилади”, — деб хабар қилди вазирлик.
Вазирликда таъкидланишича, мамлакатнинг энг йирик мегаполисларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
“Бу, айниқса, мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкент учун муҳим бўлиб, ушбу шаҳарларда 5G қамрови 75 фоизга етказилиши керак”, — дейилади жавобда.
Шунингдек, Қозоғистонда олис ҳудудлар учун сунъий йўлдош интернетини ривожлантириш ишлари ҳам давом этмоқда.
“Бугунги кунда мамлакат бозорида расман икки нафар ностационар спутник алоқа тизими оператори хизмат кўрсатмоқда, 2027 йил охиригача яна икки компания бозорга кириб келиши режалаштирилган”, — деб маълум қилди вазирлик.
Вазирликда таъкидлашларича, сунъий йўлдош алоқасини ривожлантириш мамлакатнинг етиб бориш қийин бўлган ва олис аҳоли пунктлари учун долзарб бўлиб қолмоқда.