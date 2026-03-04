OZ
    2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистонда 22 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь ойида турли русумдаги 22 099 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Cobalt
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6,5 минг донага ошган.

    Улар русумлар бўйича қуйидагича:

    • Cobalt – 6 993 дона;
    • Damas – 3 628 дона;
    • KIA – 2 298 дона;
    • Onix – 1 974 дона;
    • Tracker – 1 900 дона;
    • BYD – 1 352 дона;
    • Haval – 1 135 дона;
    • Chery – 757 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар – 2 062 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда турли русумдаги 457 883 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

