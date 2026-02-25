14:10, 25 Февраль 2026 | GMT +5
2026 йилнинг илк ойида 2,6 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Малайзияга борган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида жами 2 686 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Малайзияга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 800 нафарга ёки 42,4 фоизга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- саёҳат – 2 563 нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 104 нафар;
- ўқиш – 14 нафар;
- хизмат юзасидан – 5 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
