    2026 йилнинг илк ойида 2,6 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Малайзияга борган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида жами 2 686 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Малайзияга сафар қилган.

    Малайзия
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 800 нафарга ёки 42,4 фоизга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • саёҳат – 2 563 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 104 нафар;
    • ўқиш – 14 нафар;
    • хизмат юзасидан – 5 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Ўзбекистонликлар 1 йилда ўқиш мақсадида 35 та давлатга сафар қилган.

    Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил давомида 366 251 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Саудия Арабистонига сафар қилган.

     

