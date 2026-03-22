2026 йилнинг дастлабки икки ойида Қорғас орқали 54 мингта автомобиль экспорт қилинди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь-февраль ойларида Хитойнинг Шинжон-Уйғур автоном туманидаги Қорғас чегара ўтиш пункти орқали 54 мингта тижорат автомобили экспорт қилинди, деб хабар берди Синьхуа.
Қорғас божхонаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 13,9% га юқори ва ушбу йўналиш учун тарихий максимал кўрсаткичдир.
Янги энергия транспорт воситалари (NEV) экспорт таркибида устунлик қилди. Бундай транспорт воситаларига Марказий Осиё мамлакатлари ва Россия бозорида талаб юқори.
Экспорт ҳажмининг ўсиши туфайли маҳаллий божхона органлари расмийлаштириш жараёнини соддалаштирди ва 24/7 режимини жорий этди. Бу транспорт воситаларининг чегарадан ўтиш вақтини қисқартиради ва тезроқ логистика имконини беради.
Қорғас халқаро экспедиторлик компанияси "Хаочэн" бош директори Лян Хаонинг сўзларига кўра, жорий йилнинг дастлабки икки ойида уларнинг компанияси ушбу назорат пункти орқали 900 дан ортиқ автомобиль экспорт қилди.
«Биз нафақат Марказий Осиё мамлакатларига, балки Россия бозорига ҳам етказиб беришни йўлга қўйдик. Менимча, Россияда бизнесимизни ривожлантириш имконияти жуда юқори», - деди у.