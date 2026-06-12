2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган терма жамоалар қанча мукофот пули олади
ASTANA. Kazinform – Халқаро футбол ассоциацияси (FIFA) 2026 йилги Жаҳон чемпионати натижаларига кўра жамоаларга бериладиган пул миқдорини эълон қилди.
Расмий маълумотларга кўра, Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан жамоа 50 миллион доллар олади. Финалда мағлуб бўлган жамоа 33 миллион доллар олади.
Бронза медалини қўлга киритган жамоа 29 миллион доллар, тўртинчи ўринни эгаллаган жамоа эса 27 миллион доллар олади.
Турнирда қуйи ўринларни эгаллаган жамоалар учун ҳам мукофотлар мавжуд:
- 5-8 ўринлар – 19 миллион доллар;
- 9-16 ўринлар – 15 миллион доллар;
- 17-32 ўринлар – 11 миллион доллар;
- 33-48 ўринлар – 9 миллион доллар.
Бундан ташқари, FIFA Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 48 жамоанинг ҳар бирига ташкилий харажатларни қоплаш учун 1,5 миллион доллар ажратади.
2022 йил Қатарда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатига нисбатан мукофот жамғармаси оширилди.
Масалан, 2022 йилги Жаҳон чемпионати чемпиони Аргентина FIFAдан 42 миллион доллар олди. Финалга чиққан Франция терма жамоасига 30 миллион доллар тўланди.
Бронза медалини қўлга киритган Хорватия терма жамоаси 27 миллион доллар, тўртинчи ўринни эгаллаган Марокаш терма жамоаси эса 25 миллион доллар олди.