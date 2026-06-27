2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг кўп томошабин тўплаган турнирга айланди
ASTANA. Kaziform — FIFA маълумотларига кўра, пайшанба кунги ҳолатга кўра, турнирнинг дастлабки икки ҳафтасида Мексика, АҚШ ва Канадада ўтказилган жаҳон чемпионати ўйинларини 3,6 миллион футбол мухлиси томоша қилган, деб хабар беради NBC News.
Германия–Эквадор ва Кот-д’Ивуар–Кюрасао ўртасида бир вақтда ўтказилган иккита ўйиндан сўнг янги рекорд ўрнатилди — 3 605 357 футбол ишқибози.
Ташкилот маълумотига кўра, 2026 йилги жаҳон чемпионатига ташриф буюрувчилар сони 1994 йилда АҚШда ўтказилган жаҳон чемпионатида қайд этилган 3 587 538 кишилик рекорддан ошиб кетди.
Турнирнинг 32 жамоадан 48 жамоага кенгайтирилиши натижасида гуруҳ босқичи ўйинлари сонининг ортиши бу рекорднинг тез янгиланиши сабабларидан бири бўлиши мумкин.
АҚШдаги стадионлар ҳам аввал жаҳон чемпионатини ўтказган кўплаб мамлакатларга қараганда кўпроқ томошабинни сиғдира олади. АҚШ Миллий футбол лигаси стадионларининг максимал сиғими 60 мингдан 80 минггача томошабинни ташкил этади. Нью-Жерсидаги гуруҳ босқичининг бир нечта ўйинларига мезбонлик қилган “Метлайф” стадиони - турнирнинг энг катта аренаси бўлиб, унинг сиғими 82 500 нафаргача одамни ташкил этади.
FIFA маълумотига кўра, Қатарда бўлиб ўтган сўнгги турнирдаги стадионларнинг аксарияти тахминан 45 минг томошабинга мўлжалланган эди.