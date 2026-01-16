2026 йилги жаҳон чемпионати чипталарига талаб жуда катта – FIFA
ASTANA. Kazinform – FIFA 2026 йилги жаҳон чемпионати чипталарига рекорд даражадаги 500 миллион ариза келиб тушганини маълум қилди. Аризаларни қабул қилиш муддати бир ойга узайтирилди, деб хабар беради The Athletic.
FIFA 104 та ўйиннинг ҳар бири учун қуръа ташлайди. Февраль ойида танланган иштирокчиларга чипталар тарқатилади. Бу қарор ўтган йилнинг октябрь ва ноябрь ойларида тахминан 2 миллион чипта сотилгандан сўнг қабул қилинди, натижада турнир учун 4-5 миллион чипта қолди.
Гуруҳ босқичидан финалгача бўлган барча ўйинлар учун чипталар аввалги жаҳон чемпионатларига қараганда бир неча баравар қимматроқ бўлади. Бу - Шимолий Америкадаги ва хориждаги баъзи мухлислар турнирни телевизорда томоша қилишлари билан бевосита боғлиқ. Шунингдек, 500 миллиондан ортиқ аризалар орасида чипталарни олдиндан сотиб олган ва уларни қайта сотишни режалаштирганлар ҳам бўлиши мумкин.
FIFA қуръа натижалари ҳақида мухлисларни 5 февралда хабардор қилади. Турнир 11 июнда Мехико шаҳрида бошланади ва қолган 104 та ўйин АҚШ, Канада ва Мексиканинг 16 та шаҳрида бўлиб ўтади.