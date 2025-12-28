2026 йилги Олимпия ўйинларига чипталарни қандай сотиб олиш мумкин
ASTANA. Kazinform - МОҚ трибунадаги мухлислар орасида бўлишни истаганлар учун махсус кўрсатмалар тайёрлади, деб хабар беради Kazinform.
2026 йилги Италия Олимпия ўйинлари бошланишига 50 кундан кам вақт қолди. Улар 6 февралдан 22 февралгача бўлиб ўтади.
2026 йилги қишки Олимпия ўйинларига чипталар сотуви фақат рақамли форматда ташкил этилган. Ташкилий қўмита таъкидлашича, чипталарни тарқатиш бўйича ягона расмий манбалар — ўйинларнинг чипта платформаси ҳамда Халқаро Олимпия қўмитасининг меҳмондўстлик бўйича расмий ҳамкори On Location сайти ҳисобланади.
Чипталарни учинчи томон хизматлари ёки хусусий воситачилар орқали сотиб олиш мусобақаларга киришни кафолатламайди ва киришнинг рад этилишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун, таваккал қилиш ва тадбирларга йўлланмаларни учинчи шахслардан сотиб олиш тавсия этилмайди.
Чипталарни қаердан ва қандай сотиб олиш мумкин
Шахсий спорт машғулотлари ва маросимлари учун чипталар Ўйинларнинг расмий чипталар сайти орқали сотилади. Чипталар ва қўшимча хизматларни ўз ичига олган пакетлар фақат On Location орқали сотилади. Бошқа ваколатли платформалар йўқ.
Сотиб олиш жараёни мажбурий рўйхатдан ўтишни талаб қилади. Сотувнинг биринчи босқичида энг талабгор чипталарга кириш имконияти харид учун 48 соатлик ойна тақдим этувчи лотерея орқали белгиланди. 2025 йил баҳоридан бошлаб чипталар эркин кириш тамойили асосида очиқ савдога чиқарилди. Паралимпия ўйинлари учун сотувлар алоҳида бошланди, шу билан бирга уларга белгиланган нархлар анча паст.
Чипталар нархи: диапазонлар ва мисоллар
Ўйинларнинг нарх сиёсати иложи борича кенг аудиторияга йўналтирилган. Минимал чипта нархи 30 еврони ташкил этади — хоккей турнирининг дастлабки ўйинлари билан бир хил нарх. Барча чипталарнинг 20 фоиздан ортиғи 40 евродан, 57 фоизи эса 100 евродан паст нархда.
Энг арзон спорт турлари керлинг (40-150 евро), биатлон (50-200 евро) ва тоғ чанғиси (100-220 евро). Шорт-трек бўйича мусобақаларга чипталар 150–450 евро, конькида югуриш бўйича эса 180–280 евро деб баҳоланмоқда. Фристайл ва сноуборд эса энг томошабоп йўналишлардан бири сифатида 50 дан 440 еврогача туради.
Фигурали учиш мусобақа дастуридаги энг қиммат мусобақалардан биридир. Чипталарнинг нархи 280 евродан (C категорияси) бошлаб, гала-программаси учун A категорияси ўринлари 1 200 евро гача етади. Асосий мусобақа сессиялари учун A категорияси чипталари 650–750 евро, B категорияси чипталари эса 450–550 евро туради.
Хоккей турнири энг кенг нарх диапазонига эга. Илгари режалаштирилган ўйинлар 30 евродан, ярим финаллар ва бронза учун ўйинлар 200–500 евро орасида, эркаклар турнири финали чипталари эса 450–1 400 евро туради.
Миланнинг «Сан-Сиро» стадионида очилиш маросими 260–2 026 евро орасида баҳоланади, Верона аренасидаги ёпилиш маросими эса 950–2 900 евро орасида туради.
Чипта турлари ва ўриндиқлар тоифалари
Чипталар бутун мусобақа куни учун эмас, алоҳида сессиялар учун сотилади. Кўплаб тадбирларда бир неча ўрин категориялари мавжуд. A категорияси энг яхши кўриш имконияти ва юқори нархга эга ўринларни ўз ичига олади. B категорияси нарх ва сифат жиҳатидан мувозанатли вариантни таклиф этади.
C ва D категориялари энг арзон ҳисобланади ва одатда юқори қатламларда ёки бурч секторларда жойлашган бўлади. Айрим спорт турлари учун белгиланган ўринсиз чипталар ҳам мавжуд бўлиб, бу нархни янада пасайтиради.
Чипта формати ва аренага кириш
Барча чипталар фақат рақамли шаклда мавжуд бўлади. Мусобақаларга кириш 2025 йил охирида сотувга чиқариладиган Milano Cortina 2026 мобил иловаси орқали амалга оширилади. Кириш учун QR-код сессия бошланишидан 24 соат олдин фаоллаштирилади ва чипта эгасининг исми билан боғланади. Қоғоз чипталар мавжуд эмас.
Сотиб олишдаги чекловлар
Бир фойдаланувчи бутун савдо даврида 25 тадан ортиқ чипта сотиб ололмайди, бир транзакцияда эса 10 тадан кўп чипта харид қилиш мумкин эмас. Маросимлар ва энг талабгор мусобақалар учун аккаунтга 4 тадан чипта лимити белгиланган. Харид фақат 16 ёшдан юқори шахслар учун мумкин. 14 ёшгача бўлган болалар тадбирларга фақат катта шахс ҳамроҳлигида қатнашиши мумкин, 4 ёшдан катта болалар учун эса алоҳида чипта талаб қилинади.
Чипталарни қайта сотиш
2025 йил декабрида чипталарни қайта сотиш учун расмий платформа ишга туширилади. Агар режалар ўзгариб, сафардан воз кечишга тўғри келса, чиптани қайта сотишнинг ягона қонуний ва хавфсиз усули шу платформа бўлади. Чипталар номинал нархда сотувга қўйилади, сервис хизмати тахминан 5 фоиз миқдорида ушлаб қолинади.
On Location меҳмондўстлик пакетлари
Меҳмондўстлик дастури кенг хизматлардан фойдаланиш ва талаб юқори бўлган тадбирларга кафолатланган киришни истаган мухлислар учун мўлжалланган. Пакетлар нархи 150 евродан бошланади ва финаллар ҳамда маросимлар учун турар жой ва трансферлар билан 10 минг евродан ошиши мумкин.
Пакет даражасига қараб, унга муайян категориядаги чипталар, устувор кириш, кейтерингли лаунжларга кириш имконияти киради, премиум вариантларда эса турар жой ва транспорт ҳам қўшилади.
Ташкилотчилар таъкидлашича, оддий чипта асосан спорт қисмига аҳамият берувчилар ва сафарни мустақил режалаштиришни истовчилар учун мос келади. Меҳмондўстлик пакетлари эса финаллар, маросимлар, корпоратив гуруҳлар ва қўлайлик ва кафолатланган кириш ҳамда дам олиш шароитлари муҳим бўлган мухлислар учун асосли ҳисобланади.