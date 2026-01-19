2026 йилги Олимпиадада Қозоғистон шарафини 4 та биатлончи ҳимоя қилади
ASTANA. Kazinform — Халқаро биатлончилар иттифоқи (IBU) Италияда бўлиб ўтадиган 2026 йилги Олимпия ўйинларида иштирок этиш учун квоталар тақсимотини расман эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитасига таяниб.
Қозоғистон терма жамоаси саралаш даврини тўртта йўлланма билан якунлади. 2026 йилги Олимпиадада икки эркак ва икки аёл биатлончи мамлакат шарафини ҳимоя қилади.
Квоталар номсиз бўлиб, Олимпия таркиби мураббийлар штаби томонидан шакллантирилади.
Белгиланган муддатларда Қозоғистон биатлончилар иттифоқи квоталардан фойдаланиш ниятини тасдиқлаши керак.
Шундан сўнг, Қозоғистон терма жамоасининг аризаси расмий тасдиқлаш учун Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитаси томонидан IBU ва Халқаро Олимпия қўмитасига юборилади.
Эслатиб ўтамиз, қишки Олимпиада ўйинларида иштирок этадиган қозоғистонлик аёл чанғичиларнинг исмлари маълум бўлди.