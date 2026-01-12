17:38, 12 Январь 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада ўйинларида иштирок этадиган қозоғистонлик аёл чанғичиларнинг исмлари маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – Халқаро чанғи федерацияси (FIS) чанғи учиш ва бошқа чанғи турлари бўйича 2026 йилги Қишки Олимпия ўйинларида иштирок этиш учун мамлакатларга берилган лицензияларнинг аниқ сонини эълон қилишга тайёрланмоқда.
FIS жаҳон чемпионатлари натижаларига кўра, квоталарни тақсимласа-да, ҳар бир мамлакат мусобақада иштирок этадиган спортчиларнинг ўз рўйхатини тузади.
Щучье шаҳрида бўлиб ўтган Қозоғистон кубоги натижаларига кўра чанғи пойгаси бўйича миллий терма жамоа саралаб олинди.
“Ксения Шалигина, Надежда Степашкина ва Анна Мельник Милан ва Кортина-д'Ампеццо Олимпиадасида иштирок этадилар”, - дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 2026 йилги Қишки Олимпия ўйинлари дастурига киритилган ўзгаришлар ҳақида хабар берган эдик.