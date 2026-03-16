2026 йилги қишки Паралимпия ўйинларининг ёпилиш маросими бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform – Маросим Италиянинг Кортине-д’Ампеццо шаҳридаги «Стадио Олимпико дель Гьяччо» стадионида бўлиб ўтди.
Бу йил мамлакатимиз катта финалда 1 та олтин ва 1 та бронза медалини қўлга киритди. Ҳамюртимиз Ербол Хамитов пара-биатлон бўйича 4,5 км масофага ўтирган ҳолда югуриш мусобақасида чемпион бўлди, пара-чанғи спорти бўйича 1500 метрга классик спринт мусобақасида эса бронза медалини қўлга киритди.
Қозоғистон терма жамоаси етакчиларидан бири Ербол Хамитов пара-биатлон ва пара-чанғи спорти бўйича жаҳон чемпионатлари совриндори ва Жаҳон кубоги босқичларининг кўп карра ғолибидир. 2022-2023 йилги мавсумда у пара-чанғи спорти бўйича жаҳон чемпиони бўлди ва Қозоғистон тарихида бу ютуққа эришган биринчи пара-спортчи бўлди. Ва 2024-2025 йилги мавсум натижаларига кўра, Ербол Хамитов пара-биатлон бўйича Жаҳон кубогининг умумий рейтингида ғолиб чиқди ва 31 йилдан сўнг Хрусталь глобусни Қозоғистонга қайтарди.
Қишки Паралимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси пара-чанғи ва пара-биатлон бўйича мамлакат шарафини ҳимоя қилди. Бу йилги йирик мусобақада Қозоғистон терма жамоаси пара-чанғи ва пара-биатлон бўйича мусобақаларда иштирок этди.
Халқаро майдонда Қозоғистон шарафини етти спортчи - Ербол Хамитов, Нурлан Алимов, Александр Герлиц, Юрий Березин, Владислав Кобаль, Сергей Усольцев ва Анна Грачева ҳимоя қилдилар.
Паралимпия ўйинларида 56 мамлакатдан 600 дан ортиқ спортчи иштирок этди ва 79 та медаллар тўплами ўйналди.
Бу йил Қишки Паралимпия ҳаракатининг 50 йиллиги нишонланмоқда. Биринчи қишки Паралимпия ўйинлари 1976 йилда Швециянинг Эрншёльдсвик шаҳрида бўлиб ўтган.
Энди 2030 йилги қишки Паралимпия ўйинлари Франция Альп тоғларида бўлиб ўтади.