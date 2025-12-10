16:38, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
2026 йилдан бошлаб Қозоғистонда пиво маҳсулотлари маркаланади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 1 февралдан бошлаб Қозоғистонда пиво ва пиво маҳсулотларини мажбурий маркалаш жорий этилади. Бу ҳақда Қостанай вилояти Давлат даромад департаменти хабар берди.
Департамент маълумотларига кўра, маркалаш босқичма-босқич амалга оширилади. Хусусан, 2026 йил 1 февралдан бошлаб пиво солинган бочкалар ва бутилкаларда ишлаб чиқарилган пиво ва пиво ичимликлари маркаланади. 2027 йил 1 январдан бошлаб эса банкалардаги маҳсулотлар учун маркалаш жорий этилади.
Давлат даромад органлари ишлаб чиқарувчилар ва импортчиларни ушбу талабларга олдиндан тайёргарлик кўришга, этикетлаш жараёнини ўз бизнес тизимларида жорий этишга ва белгиланган муддат ичида талабларга риоя қилишга чақиради.