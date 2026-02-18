2026 йилда Қозоғистонда қандай энергетика объектлари фойдаланишга топширилади
ASTANA. Kazinform – Бу йил Қозоғистон анъанавий ва қайта тикланадиган энергия манбаларидан 2,64 ГВт қувватни ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Юқорида тилга олинган лойиҳаларнинг амалга оширилиши 2027 йилнинг биринчи чораги охирига келиб мамлакатда энергия тақчиллиги масаласини тўлиқ ҳал этиш ва 2029 йилга келиб электр энергиясининг барқарор профицитига эришишни таъминлаш имконини беради.
Давлат раҳбари Ҳукуматнинг кенгайтирилган йиғилишида ўтган йили 3,7 миллиард киловатт-соат энергия импорт қилинганини таъкидлади ва янги қувватларни ишга тушириш ишларини кучайтириш бўйича кўрсатмалар берди. Бу йил 4 та буғ-газ қурилмаси (БГҚ), 2 та шамол электр станцияси, 4 та қуёш электр станцияси ишга туширилади ва иккита электр станциясини кенгайтириш режалаштирилган. Ушбу энергия иншоотлари йилига тахминан 16 миллиард киловатт-соат энергия ишлаб чиқаради.
Энергия хавфсизлигини мустаҳкамлашга 2,4 ГВт қувватга эга йирик буғ-газ қурилмаси (БГВ) катта ҳисса қўшади. Бу йил жанубий ҳудудларни электр энергияси ва иссиқлик энергияси билан таъминлайдиган 4 та буғ-газ қурилмаси ишга туширилади. Хусусан, Қизилўрда вилоятида 240 МВт қувватга эга иссиқлик электр станциясини ишга тушириш ва созлаш ишлари олиб бориляпти, Туркистон вилоятида эса 1 ГВт қувватга эга кучли иссиқлик электр станциясини қуриш ишлари олиб бориляпти.
Кенг кўламли янгиланиш ишлари мамлакатнинг энг йирик мегаполисини ҳам қамраб олди: Алмати 2-ИЕС ва 3-ИЕС майдонларида умумий қуввати 1,1 ГВт бўлган замонавий иссиқлик электр станциялари қуриляпти, бу шаҳарни ишончли ва экологик тоза энергия билан таъминлайди.
Бундан ташқари, «Текели энергетика мажмуаси» (17 МВт) ва Атирау иссиқлик электр станцияларида минтақавий ишлаб чиқаришни кучайтириш бўйича ишлар олиб бориляпти, бу ерда умумий қуввати 60 МВт бўлган янги турбина блоки ва қозонхона ишга туширилади.
"Яшил" технологиялар орқали энергия балансини диверсификация қилишга алоҳида эътибор қаратиляпти. 2026 йилда қайта тикланадиган энергия манбалари (ҚТЭ) пули 245 мегаватт қувватга эга бир қатор муҳим объектлар билан тўлдирилади.
Қостанай вилоятида 2 та шамол электр станцияси ишга туширилади: 50 мегаваттли «Aspan Energo» ва 100 мегаваттли «Гиперборея». Манғистау, Жамбил, Қостанай ва Жетису вилоятларида умумий қуввати 92 мегаватт бўлган 4 та қуёш электр станцияси ишга туширилади. Бундан ташқари, Туркистон вилоятида «ТАУЭНЕРГО» компаниясининг кичик гидроэлектростанцияси ишлай бошлайди.