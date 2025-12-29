2026 йилда қандай ўзгаришлар бўлади - нумеролог башорати
ASTANА. Кazinform - Тақвимга кўра, 2026 йил — От йили. Бу йил қандай бўлади, жамият ва инсон ҳаётида қандай ўзгаришлар кутилмоқда? Нумеролог Қуралай Бақит бу ҳақда ўз башоратини билдирди.
Нумерологнинг сўзларига кўра, 2026 йил сони 1 га тенг ва бу янги бошланишлар ва ҳаракатнинг рамзи.
— 1 рақами янги йўлнинг белгисидир. 2026 йилда одамлар кўпинча таваккал қилишади ва тезкор қарорлар қабул қилишади. Бу йилни шартли равишда олимлар, спорт ва IТ йили деб аташ мумкин. Бунинг сабаби, автоматлаштириш, сунъий интеллект ва мантиққа асосланган саноат жадал ривожланмоқда, — дейди Қуралай Бақит Jibek Joly телеканалидаги «Bugin LIVE» дастурида.
Мутахассиснинг фикрича, йил стихияси оловдир, бу тезлик ва катта ўзгаришларни англатади. Шу сабабли, келгуси йилда жараёнлар дунёда ҳам, Қозоғистонда ҳам жуда тез ривожланади. Агар 2025 йилда ижодкорлик ва шоу-бизнес фаол бўлган бўлса, 2026 йилда спорт ва соғлиқни сақлаш биринчи ўринга чиқади.
– Кўп одамлар овқатланиш, спорт ва соғлиққа кўпроқ эътибор беришни бошлайдилар. Бу — йилнинг энг катта афзаллиги, — дейди нумеролог.
У шунингдек, 2026 йилнинг иккинчи ярми оила қуриш учун қулай эканлигини таъкидлади. Йилнинг дастлабки ойларида эса у шошилинч қарорлар қабул қилмасликни маслаҳат беради. Турмуш қурмаганлар учун бу йил шахсий ҳаётларида ижобий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин.
Агар ойлар ҳақида гапирадиган бўлсак, январь ва февраль ойлари тиббий кўрикдан ўтиш учун қулай даврлардир. Март, апрель ва август ойлари уй сотиб олиш учун қулай. Май ойида таълим ва ўқишга сармоя киритиш яхшироқдир.
Нумеролог шунингдек, йил рақамларига асосланиб башорат қилди. Унинг сўзларига кўра:
- 6 ва 7 билан тугайдиган йилларда туғилганлар учун севги, оила ва мартаба уйғун бўлади;
- 2 ва 3 билан тугайдиганлар учун муваффақиятли йил, катта харидлар учун қулай;
- 0 ва 1 билан тугайдиганлар учун маънавий изланиш даври, соғлиққа эътибор бериш керак;
- 4 ва 5 билан тугайдиганлар учун ҳаракатланиш ва саёҳатлар кўпаяди;
- 8 ва 9 билан тугайдиганлар учун 2026 йил янги бошланишлар йили.
Мутахассис шунингдек, йилнинг ранги қизил эканлигини, олов стихиясига мос келишини таъкидлади.
Нумерологнинг сўзларига кўра, 2026 йилнинг иккинчи ярми Қозоғистон иқтисодиёти учун қулай давр бўлади.