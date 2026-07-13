2026 йилда Европанинг қайси мамлакатида дам олиш энг арзон бўлади
ASTANA. Kazinform — Туркия Европанинг машҳур сайёҳлик мамлакатлари орасида умумий нархлар бўйича энг арзон жой бўлиб қолмоқда, Португалия эса турар жой ва овқатланишнинг энг яхши комбинациясини таклиф қилади, деб хабар беради Кazinform агентлиги Euronewsга таяниб.
Мутахассислар еттита машҳур Европа сайёҳлик мамлакатларидаги таътил нархларини таққослашди. Тадқиқотда товарлар ва хизматларнинг ўртача нархини акс эттирувчи миллий Евростат нарх индекслари фойдаланилган. Бироқ, муаллифлар машҳур курорт ҳудудларидаги нархлар миллий ўртача кўрсаткичдан фарқ қилиши мумкинлигини таъкидлайдилар.
Масалан, Афина ва Косдаги меҳмонхоналарда турар жой сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин, гарчи иккала жой ҳам Греция учун ўртача ҳисоб-китобга киритилган бўлса ҳам.
Баҳолаш учун уй хўжаликларининг якуний истеъмол харажатлари (HFCE) индекси фойдаланилган, бу турли мамлакатларда бир хил истеъмол саватчасининг нархини таққослаш имконини беради.
Агар Европа Иттифоқида бундай саватчанинг ўртача нархи 100 евро деб олинса, унда:
- Туркия — 59,6 евро;
- Хорватия — 78,4 евро;
- Португалия — 86,6 евро;
- Греция — 87,4 евро;
- Испания — 91,6 евро;
- Италия — 97,1 евро;
- Франция — 100,3 евро.
Туркия Европа Иттифоқи ўртача кўрсаткичидан тахминан 40% арзонроқ бўлган, Франция эса таққосланган мамлакатлар орасида энг қиммат бўлган.
Таҳлилчилар шунингдек, меҳмонхоналарда яшаш ва ташқарида овқатланиш нархларини таққослашди. Энг юқори нархлар Францияда қайд этилди, бу ерда индекс 116 баллни ташкил этди. Италия ундан кейин 110,8 балл билан жойлашди.
Португалия энг арзон йўналиш сифатида тан олинди. Бу ерда меҳмонхона ва ресторан хизматларининг шунга ўхшаш тўплами 73,6 балл билан баҳоланди, бу Европа Иттифоқи ўртача кўрсаткичидан 26,4% паст.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон Миллий туризм ассоциациясини ташкил этди.