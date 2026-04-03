2026 йилда Алматида қайси халқаро тадбирлар бўлиб ўтади
ASTANA. Kazimform - Тадбир туризми Алматига қизиқишни ошириб, шаҳарнинг иқтисодий ўсишига ҳисса қўшмоқда, деб хабар беради Kazinform.
Туризм бўйича тадқиқотга кўра, 2025 йилда учта йирик тадбир энг катта иқтисодий таъсир кўрсатади: "Қайрат" ва "Реал Мадрид" ўртасидаги футбол ўйини ва Женнифер Лопес ҳамда Backstreet Boys гуруҳларининг концертлари.
Ўтган йили Алматида 11 дан ортиқ йирик халқаро тадбир бўлиб ўтди. Улар орасида УЕФА Чемпионлар Лигаси ўйинлари, Алмати марафони, Almaty Open теннис турнири, Thirty Seconds to Mars гуруҳининг концерти ва Робби Уильямс ва Мэрилин Мансон иштирокидаги фестиваль бор.
Бу тенденциянинг 2026 йилда ҳам давом этиши кутиляпти. Шаҳар бир қатор йирик тадбирларни, жумладан, Cirque du Soleil гастроллари, мусиқа фестиваллари ва дунёга машҳур санъаткорлар Рики Мартин, Натали Имбруглья ва Энрике Иглесиаснинг концертларини ўтказишни режалаштирган.
Шаҳар туризм департаменти Алматининг халқаро имиджини ҳам мустаҳкамлаётганини таъкидлаяпти. Мегаполис CNN Travel томонидан Марказий Осиёнинг «Capital of Cool» деб номланган ва Bloombergнинг 2026 йилги йўналишларидан бири ҳисобланади.
“Шаҳар Марказий Осиёнинг етакчи сайёҳлик йўналиши сифатидаги мавқеини мустаҳкамлади, Bloomberg ва CNN маълумотларига кўра, энг яхши 25 та глобал йўналиш қаторига кирди, халқаро йўловчилар оқимининг ўсишини намойиш этди ва асосий халқаро бозорлардаги мавқеини кенгайтирди. Алмати тоғ кластерини, бизнес ва тадбир туризмини ривожлантириш ҳамда шаҳар брендини халқаро миқёсда тарғиб этиш бўйича чора-тадбирлар изчил амалга ошириб келиняпти”, - деди Алмати туризм департаменти раҳбари Галия Тоқсеитова.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ дунёга машҳур испаниялик қўшиқчи Энрике Иглесиас шу кузда Қозоғистонда концертлар бериши ҳақида хабар берилган эди.