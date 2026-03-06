13:20, 06 Март 2026 | GMT +5
Энрике Иглесиас Астана ва Алмати шаҳарларида концерт беради
ASTANA. Kazinform — Дунёга машҳур испан қўшиқчиси Энрике Иглесиас шу кузда Қозоғистонда концерт беради, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Санъаткор ўзининг Instagram саҳифасида бўлажак чиқишлари ҳақида эълон қилди.
Иглесиас 3 сентябрь куни Астанадаги «Астана Арена»да ва 5 сентябрь куни Алматидаги Марказий стадионда чиқиш қилади.
Чипталарни олдиндан сотиш 7 мартдан бошланади.
Санъаткорнинг бўлажак концерти учун тизер аввалроқ Ticketon чипта хизматида эълон қилинган эди.