ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    Энрике Иглесиас Астана ва Алмати шаҳарларида концерт беради

    ASTANA. Kazinform — Дунёга машҳур испан қўшиқчиси Энрике Иглесиас шу кузда Қозоғистонда концерт беради, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Иглесиас
    Фото: enriqueiglesias / Instagram

    Санъаткор ўзининг Instagram саҳифасида бўлажак чиқишлари ҳақида эълон қилди.

    Иглесиас 3 сентябрь куни Астанадаги «Астана Арена»да ва 5 сентябрь куни Алматидаги Марказий стадионда чиқиш қилади.

    Чипталарни олдиндан сотиш 7 мартдан бошланади.

    Санъаткорнинг бўлажак концерти учун тизер аввалроқ Ticketon чипта хизматида эълон қилинган эди.

    Бекабат Узаков
