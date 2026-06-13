2026 йил ёзида Астана атфрофида қандай дам олиш масканлари мавжуд
ASTANA. Kazinform – Барқарор иссиқ ҳаво бошланиши билан Астана атрофидаги дам олиш масканлари яна ёзги ҳордиқ чиқаришнинг энг талабгир йўналишларидан бирига айланди. Пойтахтдан бир соатлик масофада жойлашган ўнлаб мажмуалар бассейнлари, пляжлари ва ҳаммом (сауна) ҳудудлари билан ташриф буюрувчиларни жалб этади, ҳамда хизмат сифати ва нархлар бўйича ўзаро рақобат қилади.
Kazinform мухбири шаҳар атрофидаги дам олиш масканлари таклифларини таҳлил қилиб, катталар ва болалар учун ёзги дам олиш қанча туришини ҳамда нархлар ҳудудлар бўйича қандай тақсимланганини аниқлади.
Қосши ва унинг атрофидаги ҳудуд: дам олиш масканларининг энг кўп тўпланган жойи
Ёзги дам олишнинг асосий марказларидан бири сифатида Қосши шаҳри ва унга яқин жойлашган аҳоли пунктлари ҳисобланади. Бу ерда ҳам арзон, ҳам премиум тоифадаги бир нечта машҳур дам олиш мажмуалари фаолият юритади.
Энг арзонлари қаторига "Саяжай" (Қосши ш.) киради. Кириш нархи иш кунлари катталар учун 8000 тенге ва болалар учун 4000 тенге, дам олиш кунлари эса мос равишда 10 000 тенге ва 5000 тенге. Мажмуада сузиш ҳавзаси мавжуд ва у энг машҳурларидан бири саналади.
Шу каби нарх тоифасида «Tau Park» жойлашган. Иш кунларида катталар учун чипта нархи — 6000 тенге, болалар учун — 3000 тенге. Дам олиш кунларида нарх икки баравар ошади ва мос равишда 12000 ҳамда 6000 тенгени ташкил этади. Объектнинг асосий хусусияти — майдони 1200 квадрат метр бўлган йирик сув зонаси мавжудлиги.
«Пикник» дам олиш мажмуаси эса кундан қатъи назар бир хил тариф таклиф қилади: катталар учун — 7000 тенге, болалар учун — 3500 тенге.
Шунингдек, ушбу ҳудуддаги «River Club» мажмуасида катталар учун кириш нархи иш кунларида 6000 тенгадан бошланиб, дам олиш кунларида 8000 тенгега қадар етади. Болалар билети 4000 дан 6000 тенгегача ўзгаради. Бу ерда пляж зоналари ҳам кўзда тутилган.
Янада юқори тоифадаги дам олишни хоҳловчилар учун «Чистые Пруды» мажмуаси фаолият юритади. Бу ерда катталар учун билет — 12000 тенге, болалар учун — 7000 тенге. Мажмуа бассейн ва пляж инфратузилмасини бир вақтда таклиф қилади.
Жибек жоли йўналиши ва Астана–Қарағанди трассасида жойлашган йирик мажмуалар
Жибек жоли қишлоғи ва Астана–Қарағанди автомагистрали бўйлаб ҳам ёзги дам олиш масканларининг катта тўплами шаклланган. Бу йўналишдаги мажмуалар ташриф буюрувчилар сони ҳамда хизмат турлари жиҳатидан ажралиб туради.
Жибек Жоли қишлоғидаги «Primevill» мажмуасида иш кунларида катталар ва болалар учун кириш нархи 6000 тенгени ташкил этади. Дам олиш кунларида катталар учун билет нархи 10000 тенгега қадар ошади.
Шу йўналишда жойлашган «Jansaya Resort» мажмуасида катталар учун ягона тариф — 12000 тенге, болалар учун — 7000 тенге даражасида белгиланган. Нархга бассейнлар ва ҳаммом (сауна) зоналаридан фойдаланиш ҳам киради.
«Beibarys» дам олиш мажмуасида катталар учун билет нархи иш кунларида 10 000 тенге, дам олиш кунларида 12 000 тенге бўлса, болалар учун тариф кундан қатъи назар 7000 тенге даражасида сақланади.
Трасса бўйидаги янги ва йирик объектлардан бири саналган «Aqbozat» мажмуасида катталар учун кириш нархи — 15 000 тенге, болалар учун — 7500 тенге.
Талапкер, Қажимуқан ва Аққайин: ўртача нарх сегменти
Астана атрофидаги ушбу йўналишларда ҳам ўртача нарх тоифасидаги дам олиш масканлари етарли.
“Picnik Talapker” мажмуасида иш кунларида катталар учун билет нархи 6000 тенге, болалар учун 3000 тенгени ташкил этади. Дам олиш кунларида нарх мос равишда 7000 ва 3500 тенгега қадар ошади.
Қажимуқан қишлоғидаги «Ayan Park» мажмуаси катталар учун 6000 тенге, болалар учун 3000 тенге миқдорида доимий тариф таклиф қилади.
Малотимофеевка яқинидаги «Orman Park» мажмуасида катталар учун билет нархи 5000 дан 7000 тенгега қадар ўзгаради, болалар учун — 3000 тенгелигича қолади. Бу ерда A-frame услубидаги дам олиш уйлари ҳам мавжуд.
Ҳудуддаги энг йирик лойиҳалардан бири — «BalQaragai» мажмуаси. Бу ерда иш кунларида катталар учун кириш нархи 12 000 тенге бўлса, дам олиш кунларида 18 000 тенгега қадар етади. Болалар билети 8000 дан 10000 тенгега қадар ўсиб боради. Мажмуа таркибида аквапарк фаолият юритади ва у ҳудуд бўйича энг йирик дам олиш масканларидан бири ҳисобланади.
Астанага яқин жойлашган дам олиш масканлари
Шаҳардан узоққа чиқмасдан дам олмоқчи бўлганлар учун Астанага яқин жойлашган бир нечта объектлар мавжуд.
«Teplo» мажмуаси (Mega Silk Way савдо марказидан 10 дақиқалик масофада) премиум тоифага киради. Бу ерда катталар учун билет нархи иш кунларида 14 000 тенге, дам олиш кунларида 18 000 тенгега қадар етади. Болалар билети 10 000 тенгега қадар етади. Сув ҳарорати доимий равишда 27-28 даража даражасида сақланади.
Алаш трассаси бўйидаги «Теньговка» мажмуасида катталар учун билет нархи 10 000–12 000 тенге оралиғида бўлса, болалар учун 5 000–7 000 тенгени ташкил этади.
Аққайин қишлоғидаги «Monaco» дам олиш маскани ўртача нарх сегментига киради. Бу ерда катталар учун кириш нархи 7 000–8 000 тенге, болалар учун эса 5 000–6 000 тенге этиб белгиланган.
Умуман олганда, Астана аҳолиси ва меҳмонлари учун танлов кенг: оддий бассейнлардан тортиб, пляж ва аквапаркка эга йирик мажмуаларгача турли вариантлар таклиф этилган. Шунинг учун ёзги дам олишни режалаштираётганда асосий масала танлов эмас, балки қулайлик ва қўшимча хизматлар учун қанча маблағ сарфлашга тайёр эканингизга боғлиқ бўлади.
Муаллиф: Тастан Тоянов