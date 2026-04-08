2026 йил март ойида Хитойнинг валюта захиралари камайди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил март ойи охирига келиб, Хитойнинг валюта захиралари 3,3421 триллион АҚШ долларини ташкил этди, деб хабар беради Xinhuа.
Бу февраль ойи охирига нисбатан 85,7 миллиард долларга ёки 2,5% га кам.
Бу Хитой Давлат валюта бошқармаси томонидан сешанба куни эълон қилинган маълумотларда айтилган.
Бошқарма маълумотларига кўра, ўтган ойда АҚШ доллари индекси ошди, глобал молиявий активлар нархи эса пасайди.
Шунингдек, март ойида валюта захираларининг камайиши валюта курсларининг ўзгариши ва активлар нархларининг ўзгариши билан боғлиқлиги таъкидланди.
Бундан ташқари, ҳисобот даврида Хитой иқтисодиёти умуман барқарор ривожланди ва сифат ўсиши йўналишида ютуқларга эришилди.
Бу мамлакат валюта захираларини барқарор даражада сақлашга ёрдам бериши айтилди.
