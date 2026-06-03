2026 йил футбол бўйича Жаҳон чемпионати ўйинлари жадвали: Қозоғистонда қачон ва қаерда томоша қилиш мумкин
ASTANA. Kazinform - Футбол бўйича 2026 йил Жаҳон чемпионатининг барча ўйинлари тўлиқ жадвали маълум бўлди. Турнир 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон ҳудудида футбол бўйича жаҳон чемпионати ўйинлари тўғридан-тўғри эфирда Qazsport ва Qazaqstan телеканаллари орқали намойиш этилади. Вақт фарқи туфайли ўйинлар Қозоғистон вақти бўйича ё тунги соатларда, ёки эрталабки пайтда ўтказилади.
Мундиал иштирокчиларидан бири — Ўзбекистон терма жамоаси бўлиб, унинг таркибида аввал Қозоғистон клубларида тўп тепган икки футболчи ҳам бор. Игорь Сергеев илгари «Тобол» ва «Ақтўбе» жамоаларида ўйнаган, Одилжон Ҳамробеков эса «Астана»нинг собиқ ярим ҳимоячиси ҳисобланади. Ҳозирда ҳар икки футболчи Эрон клубларида ўйнамоқда. Шунигдек, жаҳон чемпионатида Босния ва Герцеговина терма жамоаси таркибида «Астана»нинг амалдаги футболчиси Иван Башич иштирок этади..
Тўлиқ ўйинлар жадвали (бошланиш вақти — Қозоғистон вақти, UTC +5)
Гуруҳ босқичи
12 июнь
00:00 Мексика — Жанубий Африка
07:00 Жанубий Корея — Чехия
13 июнь
00:00 Канада — Босния ва Герцеговина
06:00 АҚШ — Парагвай
09:00 Австралия — Туркия
14 июнь
00:00 Қатар — Швейцария
03:00 Бразилия — Марокаш
06:00 Гаити — Шотландия
22:00 Германия — Кюрасао
15 июнь
01:00 Нидерландия — Япония
04:00 Кот-д’Ивуар — Эквадор
07:00 Швеция — Тунис
21:00 Испания — Кабо-Верде
16 июнь
00:00 Бельгия — Миср
03:00 Саудия Арабистони — Уругвай
06:00 Эрон — Янги Зеландия
09:00 Австрия — Иордания
17 июнь
00:00 Франция — Сенегал
03:00 Ироқ — Норвегия
06:00 Аргентина — Жазоир
22:00 Португалия — ДР Конго
18 июнь
01:00 Англия — Хорватия
04:00 Гана — Панама
07:00 Ўзбекистон — Колумбия
21:00 Чехия — Жанубий Африка
19 июнь
00:00 Швейцария — Босния ва Герцеговина
03:00 Канада — Қатар
06:00 Мексика — Жанубий Корея
09:00 Туркия — Парагвай
20 июнь
00:00 АҚШ — Австралия
03:00 Шотландия — Марокаш
06:00 Бразилия — Гаити
09:00 Тунис — Япония
22:00 Нидерландия — Швеция
21 июнь
01:00 Германия — Кот-д’Ивуар
05:00 Эквадор — Кюрасао
21:00 Испания — Саудия Арабистони
22 июнь
00:00 Бельгия — Эрон
03:00 Уругвай — Кабо-Верде
06:00 Янги Зеландия — Миср
22:00 Аргентина — Австрия
23 июнь
02:00 Франция — Ироқ
05:00 Норвегия — Сенегал
08:00 Иордания — Жазоир
22:00 Португалия — Ўзбекистон
24 июнь
01:00 Англия — Гана
04:00 Панама — Хорватия
07:00 Колумбия — ДР Конго
25 июнь
00:00 Швейцария — Канада
00:00 Босния ва Герцеговина — Қатар
03:00 Шотландия — Бразилия
03:00 Марокаш — Гаити
06:00 Чехия — Мексика
06:00 Жанубий Африка — Жанубий Корея
26 июнь
01:00 Эквадор — Германия
01:00 Кюрасао — Кот-д’Ивуар
04:00 Япония — Швеция
04:00 Тунис — Нидерландия
07:00 Туркия — АҚШ
07:00 Парагвай — Австралия
27 июнь
00:00 Норвегия — Франция
00:00 Сенегал — Ироқ
05:00 Кабо-Верде — Саудия Арабистони
05:00 Уругвай — Испания
08:00 Миср — Эрон
08:00 Янги Зеландия — Бельгия
28 июнь
02:00 Панама — Англия
02:00 Хорватия — Гана
04:30 Колумбия — Португалия
04:30 ДР Конго — Ўзбекистон
07:00 Жазоир — Австрия
07:00 Иордания — Аргентина
Плей-офф
29 июнь
00:00 1/16 финал 2A — 2B
22:00 1/16 финал 1 °C — 2 °F
30 июнь
01:30 1/16 финал 1E — 3A/B/C/D/F
06:00 1/16 финал 1 ° F — 2 °С
22:00 1/16 финал 2E — 2I
1 июль
02:00 1/16 финал 1I — 3 °С /D/F/G/H
06:00 1/16 финал 1A — 3 °С /E/F/H/I
21:00 1/16 финал 1L — 3E/H/I/J/K
2 июль
01:00 1/16 финал 1G — 3A/E/H/I/J
05:00 1/16 финал 1D — 3B/E/F/I/J
3 июль
00:00 1/16 финал 1H — 2J
04:00 1/16 финал 2K — 2L
08:00 1/16 финал 1B — 3E/F/G/I/J
23:00 1/16 финал 2D — 2G
4 июль
03:00 1/16 финал 1J — 2H
06:30 1/16 финал 1K — 3D/E/I/J/L
22:00 1/8 финал W73 — W75
5 июль
02:00 1/8 финал W74 — W77
6 июль
01:00 1/8 финал W76 — W78
05:00 1/8 финал W79 — W80
7 июль
00:00 1/8 финал W83 — W84
05:00 1/8 финал W81 — W82
21:00 1/8 финал W86 — W88
8 июль
01:00 1/8 финал W85 — W87
10 июль
01:00 1/4 финал W89 — W90
11 июль
00:00 1/4 финал W93 — W94
12 июль
02:00 1/4 финал W91 — W92
06:00 1/4 финал W95 — W96
15 июль
00:00 ярим финал W97 — W98
16 июль
00:00 ярим финал W99 — W100
19 июль
02:00 3-ўрин учун ўйин
20 июль
00:00 финал
Бу тарихдаги энг йирик жаҳон чемпионати бўлади, унда биринчи марта 32 жамоа ўрнига 48 та терма жамоа иштирок этади. Турнир давомида жамоалар жами 104 та ўйин ўтказади.
Шунингдек, таъкидлаш керакки, 2026 йилги Жаҳон чемпионати иштирокчилари FIFA томонидан киритилган футбол қоидаларидаги ўзгаришларни амалда биринчи бўлиб синаб кўрадилар.