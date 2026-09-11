2026 йил август ойида дунёда бир нечта ҳаво ҳарорати рекордлари янгиланди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилнинг ёзи сайёрамиз тарихидаги энг иссиқ ёзлардан бири бўлди. Август ойида яна бир нечта ҳаво ҳарорати рекордлари янгиланди, деб хабар беради BBC.
Европалик олимлар томонидан 10 сентябрь куни эълон қилинган маълумотларга кўра, август ойида глобал исиш 1850-1900 йиллардаги саноатгача бўлган даражага нисбатан биринчи марта +1,5°С чегарасидан ошиб кетди. Бу дунё мамлакатлари 2015 йилги Париж келишуви доирасида иқлим ўзгаришининг олдини олиш бўйича сақлашга келишиб олган асосий мақсадлардан биридир.
Исиш нафақат ҳавода, балки океанда ҳам кузатилмоқда. Бу олимлар учун алоҳида ташвиш туғдиради. Чунки океан Ер юзасининг 70% дан ортиғини қоплайди ва сўнгги ўн йилликларда глобал исиш натижасида ҳосил бўлган ортиқча иссиқликнинг 90% ни ютиб юборган.
Европа ўрта муддатли об-ҳаво прогнозлари марказининг (ECMWF) ойлик ҳисоботига кўра, ёзнинг сўнгги ойида қутб минтақаларидан ташқаридаги денгиз сатҳининг ўртача ҳарорати нафақат август ойи учун, балки йилнинг барча ойлари учун энг юқори даражага етди. Шундай қилиб, у 2024 йил март ойида ўрнатилган мутлақ рекордни такрорлади.
Бу Тинч океанида ривожланаётган Эль-Ниньо ҳодисаси тўлиқ кучга киришидан олдин содир бўлди. У аллақачон кучайиб бормоқда ва кузатувлар тарихидаги энг кучли воқеалардан бирига айланиши мумкин.
– 2026 йил август ойи иқлим кузатувлари тарихида махсус ой бўлди. Бу ҳам рекорд даражадаги энг иссиқ август, ҳам кузатувлар давридаги энг иссиқ ой бўлди. Денгиз сатҳининг рекорд ҳарорати ва Ғарбий Европада рекорд даражадаги энг иссиқ ёз билан биргаликда бу ҳолат иқлим ўзгариши атмосфера ва океандаги экстремал ҳодисаларни кучайтираётганини кўрсатади. Дунё бўйлаб одамлар, иқтисодиёт ва экотизимлар учун оқибатлар тобора оғирлашиб бормоқда, — деди ECMWF раҳбарларидан бири Саманта Бержесс.
Ғарбий Европа айниқса иссиқлик тўлқинидан қаттиқ зарар кўрди. Май ойидан бери минтақада камида бешта кучли иссиқлик тўлқини кузатилди. Франция, Буюк Британия ва Германиянинг кўп қисмларида бир неча ой давомида нормал ёғингарчилик бўлмади. Ўтлоқлар қуриб, дарёлар қуриб қолди.
ECMWF маълумотларига кўра, Португалия, Греция, Туркия ва Кипр, шунингдек, шимоли-шарқий Европа ва ғарбий Россияда одатдагидан намроқ ёз бўлди.
Ғарбий Европада 2026 йил ёзи рекорд даражадаги энг иссиқ ёз бўлиб, 20 йилдан кўпроқ вақт олдин ўрнатилган аввалги рекорддан ошиб кетди.
Эслатиб ўтамиз, Испаниянинг бу йилги ўртача ёзги ҳарорати рекорд даражага етди.