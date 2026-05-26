2026-2027 ўқув йили учун қарийб 90 минг грант ажратилди — Саясат Нурбек
ASTANA. Kazinform — 2026-2027 ўқув йили учун олий таълим кадрларини тайёрлаш бўйича давлат таълим буюртмаси ҳажми аввалги йиллар даражасида қолади.
Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек маълум қилди. Вазирнинг сўзларига кўра, келгуси ўқув йили учун жами 89 457 та давлат гранти ажратилган. Улардан 75 371 таси бакалавр даражаси, 11 007 таси магистр даражаси ва 3079 таси докторантура даражаси учун ажратилган.
“Давлат таълим буюртмасини шакллантиришда мамлакат иқтисодиётининг 2030 йилгача кадрларга бўлган эҳтиёжи ҳисобга олинган. Прогнозга кўра, Қозоғистонда 883 мингдан ортиқ мутахассисларга эҳтиёж бўлади. Улардан 530 мингга яқини муҳандислик ва техник ходимлар, 185 мингдан ортиғи педагогика соҳасига тегишли. Тахминан 168 минг киши бошқа соҳалардаги мутахассислар бўлади”, — деди у.
Шу муносабат билан, грантларни ажратишда муҳандислик, IT, қишлоқ хўжалиги, педагогика ва табиий фанлар йўналишларига устувор аҳамият берилади. Хусусан, давлат грантларининг 60 фоизи муҳандислик-техник, ахборот технологиялари ва қишлоқ хўжалиги мутахассисликларига йўналтирилган. Бундан ташқари, 21 фоизи педагогик кадрларни тайёрлашга ажратилган.