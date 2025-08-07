2025 йилги Бутунжаҳон ўйинлари: Қозоғистон делегацияси спортчилар шаҳарчасига ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform – 7-17 август кунлари Чэнду шаҳрида бўлиб ўтадиган Бутунжаҳон ўйинлари арафасида Қозоғистон Миллий олимпия қўмитасининг бош котиби Алимжан Ақаев ҳамда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги қошидаги Спортни ривожлантириш дирекцияси директори ўринбосари Асет Байтасов спортчилар шаҳарчасига ташриф буюриб, миллий жамоа аъзолари билан учрашди. Бу ҳақда ҚР МОҚ матбуот хизмати хабар берди.
Алимжан Ақаев миллий терма жамоа аъзоларига қўллаб-қувватлаб, яқинлашаётган мусобақаларда омад тилади. Шунингдек, у спорт этикаси ва олимпия қадриятларига риоя этишнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлади.
Унинг таъкидлашича, Бутунжаҳон ўйинлари халқаро спорт ҳамкорлигини мустаҳкамлашда муҳим майдон бўлиб хизмат қилади. У Қозоғистон спортчилари ҳалол рақобат, ҳурмат ва ўзаро тушуниш руҳида юқори натижаларга эришишига ишонч билдирди.
Учрашув доирасида спортчиларнинг яшаш шароити ҳамда мусобақаларга тайёргарлиги бўйича қатор ташкилий масалалар муҳокама қилинди.
Маълумот учун, Chengdu – 2025 Бутунжаҳон ўйинларида Қозоғистон шарафини 30 дан ортиқ спортчи ҳимоя қилади. Улар жиу-житсу, каратэ, самбо, муай-тай, акробатика гимнастикаси, спортга оид тоғга чиқиш, камондан ўқ отиш ва ушу каби спорт турларида иштирок этади. Ушбу ўйинларда жами 114 давлатдан 4 мингдан зиёд спортчи қатнашиши режалаштирилган.