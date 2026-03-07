OZ
    10:25, 07 Март 2026

    2025 йилда Қозоғистондан Қирғизистонга пул ўтказмалари 35 миллион доллардан ошди

    ASTANA. Kazinform – 2025 йил охирига келиб, Қирғизистонга хориждан пул ўтказмалари тизимлари орқали 3,49 миллиард доллардан ортиқ маблағ ўтказилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Бишкекдаги мухбири.

    Фото: Freepik

    Қирғизистон Республикаси Миллий банки маълумотларига кўра, асосий пул оқими МДҲ мамлакатларидан келган — 3 миллиард 293,1 миллион доллар. Шундан Россиядан 3 миллиард 231,8 миллион доллар ва Қозоғистондан 35,8 миллион доллар тушган. МДҲдан ташқари давлатлардан 198 миллион доллар ўтказилган: АҚШдан 107,8 миллион доллар, Туркиядан 11,8 миллион доллар, Жанубий Кореядан 2 миллион доллар ва бошқа мамлакатлардан 101,9 миллион доллар.

    Ўтган йили Қирғизистондан юборилган пул ўтказмалари 373 миллион доллардан ошди. Унинг 340,4 миллион доллари МДҲ мамлакатларига жўнатилган: Россияга 329,1 миллион доллар ва Қозоғистонга 2,8 миллион доллар. МДҲдан ташқари давлатларга ўтказилган маблағ 33,4 миллион АҚШ долларини ташкил этди: Туркияга 29,4 миллион АҚШ доллари, АҚШга 1 миллион доллар, Жанубий Кореяга 0,7 миллион АҚШ доллари ва бошқа мамлакатларга 10,7 миллион АҚШ доллари.

