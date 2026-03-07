2025 йилда Қозоғистондан Қирғизистонга пул ўтказмалари 35 миллион доллардан ошди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил охирига келиб, Қирғизистонга хориждан пул ўтказмалари тизимлари орқали 3,49 миллиард доллардан ортиқ маблағ ўтказилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Бишкекдаги мухбири.
Қирғизистон Республикаси Миллий банки маълумотларига кўра, асосий пул оқими МДҲ мамлакатларидан келган — 3 миллиард 293,1 миллион доллар. Шундан Россиядан 3 миллиард 231,8 миллион доллар ва Қозоғистондан 35,8 миллион доллар тушган. МДҲдан ташқари давлатлардан 198 миллион доллар ўтказилган: АҚШдан 107,8 миллион доллар, Туркиядан 11,8 миллион доллар, Жанубий Кореядан 2 миллион доллар ва бошқа мамлакатлардан 101,9 миллион доллар.
Ўтган йили Қирғизистондан юборилган пул ўтказмалари 373 миллион доллардан ошди. Унинг 340,4 миллион доллари МДҲ мамлакатларига жўнатилган: Россияга 329,1 миллион доллар ва Қозоғистонга 2,8 миллион доллар. МДҲдан ташқари давлатларга ўтказилган маблағ 33,4 миллион АҚШ долларини ташкил этди: Туркияга 29,4 миллион АҚШ доллари, АҚШга 1 миллион доллар, Жанубий Кореяга 0,7 миллион АҚШ доллари ва бошқа мамлакатларга 10,7 миллион АҚШ доллари.