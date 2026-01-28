2025 йилда Қозоғистонда йигирмата янги масжид қурилди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда жами 20 та масжид фойдаланишга топширилди, бу ўтган йилга нисбатан 54 фоизга кўп, деб хабар беради Kazinform Миллий статистика бюросига таяниб.
Сўнгги марта бундан ҳам муҳимроқ рақам 2015 йилда тилга олинган, шунда 24 та масжид қурилган.
Тўпланган тарихий кузатувлар сўнгги йилларда масжид қурилиши бироз ошганини кўрсатади. 2021-2025 йиллардаги ўртача кўрсаткич аввалги беш йиллик даврга нисбатан деярли икки баравар кўп - 17,4 ва 8,8.
Бироқ, турли йилларда қурилган масжидларнинг бир-биридан қандай фарқ қилишини тўғридан-тўғри баҳолашнинг иложи йўқ, чунки уларнинг сиғими ҳақида маълумот эълон қилинмаган. Бироқ, янги масжидларнинг ҳақиқий қиймати ҳақидаги мавжуд маълумотлар билвосита таққослаш имконини беради.
2025 йилда номинал пул кўрсаткичи йилдан-йилга қарийб уч баравар ўсиб, 12,6 миллиард тенгега етди. Бироқ, бу рекорд даражадан узоқ. Масалан, 2022 йилда бу кўрсаткич анча юқори бўлиб, 118,8 миллиард тенгени ташкил этди. Бундан ташқари, ушбу сумманинг 97%, яъни 114,9 миллиард тенге, фақат Астанага ажратилган бўлиб, у ерда Марказий Осиёдаги энг йирик масжид сифатида танилган асосий шаҳар масжиди очилган.
Ҳозирда Қизилўрда вилояти очилган масжидлар сони ва уларнинг ҳақиқий қиймати бўйича етакчилик қиляпти, 11 та масжид ва 9,7 миллиард тенге. Вилоят бу мақомни кетма-кет икки йилдан бери сақлаб келади, ҳолбуки 2021 йилгача у ерда деярли бирорта ҳам масжид очилмаган эди.
Қизилўрдадан ташқари, 2025 йилда яна тўртта вилоятда: Ғарбий Қозоғистон, Ақтўбе, Жамбил ва Ақмолада ҳам масжидлар очилиши режалаштирилган эди.