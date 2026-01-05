2025 йилда чимкентликлар ўз фарзандларига қандай ноёб исмлар қўйишди
SHYMKENT. Кazinform – Ўтган йили Чимкентда янги туғилган чақалоқларга қўйилган ноёб исмлар маълум қилинди.
"Фуқаролар учун ҳукумат" давлат корпорациясининг Чимкент филиали маълумотларига кўра, 2025 йилда шаҳарда 7335 та никоҳ қайд этилган ва туғилган болалар сони 26713 тага етган. 2024 йилда эса 7434 та никоҳ қайд этилган ва 28645 та бола туғилган.
– 2025 йил охирига келиб, ўғил болалар орасида Арусултан, Ақселеу ва Ҳақназар исмлари, қизлар орасида Сағим, Суйкимди ва Нурана исмлари ажралиб турди. Ўғил болалар учун энг машҳур исмлар қаторига Тауке ва Керей киради, бу тарихий исмлар 20 мартадан ортиқ рўйхатга олинган, — дейилади идора тақдим этган ахборотда.
Шуни таъкидлаш керакки, филиалда туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома ва никоҳни рўйхатдан ўтказиш учун онлайн ариза топшириш мумкин. Бундан ташқари, никоҳни рўйхатдан ўтказиш учун ариза танланган санадан камида 15 кун олдин ФҲДЁ бўлимига топширилиши керак. Фуқароларга қулайлик яратиш мақсадида мобил никоҳни рўйхатдан ўтказиш хизмати ҳам таклиф этилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда Янги йил кечаси 254 нафар чақалоқ туғилди.