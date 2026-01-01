Янги йил кечаси Қозоғистоннинг қайси ҳудудларида энг кўп чақалоқлар туғилган
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда Янги йил кечаси 254 нафар чақалоқ туғилди, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Вазирлик маълумотларига кўра, туғилган чақалоқлар сони тенг, ҳам ўғил болалар, ҳам қиз болалар. Улар орасида Ақтўбе вилоятида битта эгизак туғилган.
Энг кўп чақалоқлар туғилган ҳудудлар қуйидагилар:
- Туркистон вилояти — 29 та,
- Чимкент шаҳри — 24 та,
- Астана — 22 та
- Алмати шаҳри — 21 та.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги "Она саломатлиги" дастури доирасида экстрагенитал патологияларни аниқлаш, режалаштирилган ҳомиладорликдан олдин текширувлар ва реабилитация ўтказиш учун профилактик текширувлар ва ҳомиладорликдан олдинги тайёргарликни ўтказмоқда.
— 2025 йил натижаларига кўра, ҳомиладорликдан олдинги тайёргарлик билан қамраб олиш 11 фоизга ошди ва аёлларнинг 46,5 фоизини ташкил этди. Ҳомиладорликнинг 10 ҳафтасигача бўлган муддатдан олдин рўйхатдан ўтган ҳомиладор аёллар сони 25% га ошди. Бу ҳар бир ҳомиладор онага индивидуал кўп тармоқли ёндашув, юқори сифатли туғруқдан олдинги парвариш, хавфсиз туғруқ ва туғруқдан кейинги мониторинг олиш имконини беради, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Янги йил кечаси Алмати шаҳрида 21 нафар чақалоқ туғилгани ҳақида хабар берган эдик.