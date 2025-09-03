OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    19:14, 03 Сентябрь 2025 | GMT +5

    2025 йил ёзи Буюк Британия тарихидаги энг иссиқ бўлди

    ASTANA. Kazinform - Мамлакатдаги энг иссиқ бешта ёз фаслининг барчаси XXI асрга тўғри келган, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Лето 2025 года стало самым жарким в истории Великобритании
    Фото: Agenzia nova

    Мет Оффиcе маълумотларига кўра, 2025 йил ёзи барча ҳарорат рекордларини янгилади. Июнь, июль ва август ойларида ўртача ҳарорат 16,10°C бўлиб, 2018 йилда қайд этилган аввалги максимал 15,76°Cдан ошиб кетди.

    Мамлакатда ёзда тўртта жазирама тўлқин кузатилди, максимал ҳарорат 1 июлда 35,8°C га етди. Рекорд қайд этилган энг иссиқ ва қуёшли баҳордан бир неча ой ўтиб қайд этилган.

    Буюк Британиядаги энг иссиқ бешта ёзнинг барчаси XXI асрга тўғри келган: 2025 й. (16,10°C), 2018 й. (15,76°C), 2006 й. (15,75°C), 2003 й. (15,74°C) ва 2022 й.(15,71°C). Мет офис 1884 йилда ҳаво ҳарорати маълумотларини йиғишни бошлади.

    Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳар ўн йилда ҳарорат тахминан 0,25 °C га кўтарилиши билан иқлим ўзгариши роль ўйнашда давом этмоқда. 2025 йилнинг ёзида Буюк Британияда тахминан 212,1 мм ёғингарчилик кузатилди - бу одатдагидан 84% - ва одатдагидан 10% кўпроқ қуёш нури демакдир.

    Об-ҳаво Буюк Британия Иқлим
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
