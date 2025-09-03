2025 йил ёзи Буюк Британия тарихидаги энг иссиқ бўлди
ASTANA. Kazinform - Мамлакатдаги энг иссиқ бешта ёз фаслининг барчаси XXI асрга тўғри келган, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Мет Оффиcе маълумотларига кўра, 2025 йил ёзи барча ҳарорат рекордларини янгилади. Июнь, июль ва август ойларида ўртача ҳарорат 16,10°C бўлиб, 2018 йилда қайд этилган аввалги максимал 15,76°Cдан ошиб кетди.
Мамлакатда ёзда тўртта жазирама тўлқин кузатилди, максимал ҳарорат 1 июлда 35,8°C га етди. Рекорд қайд этилган энг иссиқ ва қуёшли баҳордан бир неча ой ўтиб қайд этилган.
Буюк Британиядаги энг иссиқ бешта ёзнинг барчаси XXI асрга тўғри келган: 2025 й. (16,10°C), 2018 й. (15,76°C), 2006 й. (15,75°C), 2003 й. (15,74°C) ва 2022 й.(15,71°C). Мет офис 1884 йилда ҳаво ҳарорати маълумотларини йиғишни бошлади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳар ўн йилда ҳарорат тахминан 0,25 °C га кўтарилиши билан иқлим ўзгариши роль ўйнашда давом этмоқда. 2025 йилнинг ёзида Буюк Британияда тахминан 212,1 мм ёғингарчилик кузатилди - бу одатдагидан 84% - ва одатдагидан 10% кўпроқ қуёш нури демакдир.