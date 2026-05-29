2025 йил Қозоғистон тарихидаги энг иссиқ йил бўлди
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистоннинг 2025 йил учун иқлим хусусиятлари шарҳини тақдим этди.
— Шарҳда иқлим ҳолати ва ўзгариши, ҳарорат режими, ёғингарчилик, қор қоплами, агроиқлим шароитлари, Каспий денгизи ва Балқаш кўли ҳолати, шунингдек, экстремал об-ҳаво ва иқлим ҳодисалари ҳақида маълумотлар мавжуд, — дейилади хабарда.
Шарҳга кўра, ўтган йил Қозоғистонда 1941 йилдан бери кузатувлар даврида энг иссиқ йил сифатида қайд этилган. Мамлакат бўйлаб ўртача ҳаво ҳароратининг аномалияси 1991–2020 йиллардаги иқлим нормасига нисбатан +2,11 ° C ни ташкил этди.
Синоптикларнинг фикрига кўра, шарҳ “Қазгидромет” РДК давлат мониторинг тармоғи маълумотлари асосида тайёрланган.
