20 йиллик қурилиш: Мисрда ноёб музей очилди
ASTANА.Кazinform – Мисрнинг сўнгги ўн йилликдаги энг йирик маданий лойиҳаси бўлган Буюк Миср музейи Қоҳира яқинида очилди. Унда 100 000 дан ортиқ артефактлар мавжуд, деб хабар беради DW.
Музейнинг очилиш маросимида бир қанча мамлакатлар ҳукумат ва давлат раҳбарлари иштирок этдилар.
Миср президенти Абдул Фаттоҳ ас-Сиси ўзининг табрик нутқида миллиард долларлик музейнинг очилиши унинг мамлакати "тарихида янги боб"нинг бошланиши эканлигини айтди. Миср ҳукумати фиръавнлар давридан ва ундан кейинги даврлардан кўплаб хазиналарни ўз ичига олган янги музей туризмни ривожлантиришига ва йилига 5 миллион ташриф буюрувчини қабул қилишига умид қилмоқда.
Очилиш маросимидан сўнг мушакбозлик, симфоник оркестр ва қадимги Миср маданиятини акс эттирувчи либослардаги раққослар намойиши бўлиб ўтди.
Музейнинг нархи 1 миллиард долларни ташкил этди.
Замонавий музей биноси Гиза пирамидалари яқинида жойлашган. Музей тахминан 500 000 квадрат метр майдонни эгаллайди (тахминан 70 та футбол майдони). Доимий кўргазма майдони тахминан 24 000 квадрат метрни ташкил этади ва Миср расмийларининг маълумотларига кўра, дунёдаги маданиятга бағишланган энг катта коллекция ҳисобланади.
Асосий атриумнинг марказида оғирлиги 83 тонна бўлган 11 метрли Фиръавн Рамзес II ҳайкали жойлашган. Доимий кўргазманинг асосий қиймати Тутанхамон қабридан топилган артефактлар тўплами, жумладан, 5000 дан ортиқ буюмларни ўз ичига олган фиръавннинг олтин ўлим ниқоби. Шунингдек, ташриф буюрувчилар устахонанинг катта деразалари орқали тиклаш ишларини кузатишлари мумкин, у ерда Гиза Буюк Пирамидаси яқинида топилган 4500 йиллик фиръавн қайиғи ҳозирда қайта тикланмоқда.
Мисрда янги музейни режалаштириш ва қуриш 20 йилдан ортиқ вақтни олди. Япониянинг молиявий ва техник кўмаги билан якунланган лойиҳа минтақавий можаролар, сиёсий беқарорлик ва CОVID-19 пандемияси туфайли бир неча бор қолдирилди. Музейнинг бир қисми 2024 йил октябрь ойидан бери синов режимида ишламоқда ва 4 ноябрь куни ташриф буюрувчилар учун тўлиқ очилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Мисрда 3600 йил аввал ҳукмронлик қилган подшоҳнинг қабри топилгани ҳақида хабар берган эдик.