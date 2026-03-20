OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 20 Март 2026 | GMT +5

    20 март куни астрономик баҳор бошланади

    ASTANА. Кazinform – 20 март куни Шимолий ярим шарда астрономик баҳор бошланди. Бу куни Қуёш айнан шарқда чиқади ва айнан ғарбда ботади, деб хабар беради ТАСС Москва Планетарийси матбуот хизматига таяниб.

    қуёш чиқиши
    Фото: freepik

    Астрономик баҳор тенгкунликда бошланади. Бу вақтда Қуёш осмон экваторини кесиб ўтиб, осмон сферасининг жанубий ярим шаридан шимолий ярим шарга ўтади. 2026 йилда бу ҳодиса Москва вақти билан соат 17:46 да қайд этилган.

    Мутахассисларнинг фикрига кўра, тенгкунлик куни Қуёш айнан шарқда чиқади ва айнан ғарбда ботади. Бу кундан кейин қуёш чиқиш нуқтаси аста-секин шимоли-шарққа, қуёш ботиш нуқтаси эса шимоли-ғарбга силжийди. Шимолий ярим шарда кун узайиб, тун қисқара бошлайди.

    Бундан ташқари, астрономлар 20 март куни кун ва тун тенг бўлса-да, кундузги соатлар бироз узунроқ бўлишини тушунтиришди. Бу атмосферадаги синиш, яъни қуёш нурининг синиши билан боғлиқ.

    – Синиш туфайли кузатувчи қуёш чиқишини бироз олдинроқ ва қуёш ботишини бироз кечроқ кўради. Шунинг учун, ҳатто тенгкунлик кунида ҳам кундузги соат тахминан 8-11 дақиқага узунроқ бўлади, — дейишди планетарий мутахассислари.

    Шу ўзига хослик туфайли, кундуз ва туннинг ҳақиқий узунлиги тенг бўлган вақт баҳорги тенгкунликдан атиги 2-3 кун ўтгач кузатилади. Шундан сўнг, Шимолий ярим шарда кундузги соат аста-секин ошади.

    Астрономик баҳор 21 июнгача давом этади. Бу куни ёзги тенгкунлик содир бўлади ва Шимолий ярим шарда астрономик ёз бошланади.

    Теглар:
    Баҳор Иқлим Табиат
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!