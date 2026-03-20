20 март куни астрономик баҳор бошланади
ASTANА. Кazinform – 20 март куни Шимолий ярим шарда астрономик баҳор бошланди. Бу куни Қуёш айнан шарқда чиқади ва айнан ғарбда ботади, деб хабар беради ТАСС Москва Планетарийси матбуот хизматига таяниб.
Астрономик баҳор тенгкунликда бошланади. Бу вақтда Қуёш осмон экваторини кесиб ўтиб, осмон сферасининг жанубий ярим шаридан шимолий ярим шарга ўтади. 2026 йилда бу ҳодиса Москва вақти билан соат 17:46 да қайд этилган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, тенгкунлик куни Қуёш айнан шарқда чиқади ва айнан ғарбда ботади. Бу кундан кейин қуёш чиқиш нуқтаси аста-секин шимоли-шарққа, қуёш ботиш нуқтаси эса шимоли-ғарбга силжийди. Шимолий ярим шарда кун узайиб, тун қисқара бошлайди.
Бундан ташқари, астрономлар 20 март куни кун ва тун тенг бўлса-да, кундузги соатлар бироз узунроқ бўлишини тушунтиришди. Бу атмосферадаги синиш, яъни қуёш нурининг синиши билан боғлиқ.
– Синиш туфайли кузатувчи қуёш чиқишини бироз олдинроқ ва қуёш ботишини бироз кечроқ кўради. Шунинг учун, ҳатто тенгкунлик кунида ҳам кундузги соат тахминан 8-11 дақиқага узунроқ бўлади, — дейишди планетарий мутахассислари.
Шу ўзига хослик туфайли, кундуз ва туннинг ҳақиқий узунлиги тенг бўлган вақт баҳорги тенгкунликдан атиги 2-3 кун ўтгач кузатилади. Шундан сўнг, Шимолий ярим шарда кундузги соат аста-секин ошади.
Астрономик баҳор 21 июнгача давом этади. Бу куни ёзги тенгкунлик содир бўлади ва Шимолий ярим шарда астрономик ёз бошланади.