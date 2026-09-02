2 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 455,00 тенге, сотиш — 462,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 525,99 тенге, сотиш — 535,99 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,10 тенге, сотиш — 5,30 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,53 тенге, сотиш — 72,51 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 458,61 тенге, сотиш — 460,99 тенге;
— евро: сотиб олиш — 530,61 тенге, сотиш — 535,90 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,18 тенге, сотиш — 5,32 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,54 тенге, сотиш — 70,88 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 1 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.