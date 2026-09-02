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    2 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 455,00 тенге, сотиш — 462,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 525,99 тенге, сотиш — 535,99 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,10 тенге, сотиш — 5,30 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,53 тенге, сотиш — 72,51 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 458,61 тенге, сотиш — 460,99 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 530,61 тенге, сотиш — 535,90 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,18 тенге, сотиш — 5,32 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,54 тенге, сотиш — 70,88 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф