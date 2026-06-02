2 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 486,01 тенге, сотиш — 493,00 тенге;
евро: сотиб олиш — 565,03 тенге, сотиш — 575,00 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,75 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 490,56 тенге, сотиш — 493,25 тенге;
евро: сотиб олиш — 569,95 тенге, сотиш — 575,53 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,69 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 490,93 тенге, сотиш — 493,11 тенге;
евро: сотиб олиш — 567,64 тенге, сотиш — 573,93 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,58 тенге, сотиш — 6,65 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 488,96 тенгега, 1 евро — 569,49 тенгега, 1 рубль — 6,81 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 1 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.