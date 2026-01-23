18:10, 23 Январь 2026 | GMT +5
1871 йилда Тошкент шаҳрида қанча ўқув муассасалари ва ўқувчилар бўлган
TASHKENT. Kazinform —1871 йилда ўтказилган рўйхатга олиш маълумотларига кўра, Тошкент шаҳрида ўқув муассасалари фаолият юритган.
- Мадрасалар ва маҳаллий мактаблар — 259 та
- Болаларни 4-синфгача тайёрлаш гимназияси — 1 та
- Халқ ҳунармандчилиги мактаби — 1 та
- Ўқувчилар сони бўйича маълумотлар:
- Ўғил болалар — 879 нафар
- Қиз болалар — 48 нафар
Манба: 1871 йилда Туркистон вилояти бўйича тузилган статистик ҳисобот (тарихий ҳужжат).
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 1871 йилда Тошкент шаҳрида қанча фабрика ва заводлар бўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.