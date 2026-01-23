OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    18:10, 23 Январь 2026 | GMT +5

    1871 йилда Тошкент шаҳрида қанча ўқув муассасалари ва ўқувчилар бўлган

    TASHKENT. Kazinform —1871 йилда ўтказилган рўйхатга олиш маълумотларига кўра, Тошкент шаҳрида ўқув муассасалари фаолият юритган.

    ўқитувчи ва ўқувчилар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси
    • Мадрасалар ва маҳаллий мактаблар — 259 та
    • Болаларни 4-синфгача тайёрлаш гимназияси — 1 та
    • Халқ ҳунармандчилиги мактаби — 1 та
    • Ўқувчилар сони бўйича маълумотлар:
    • Ўғил болалар — 879 нафар
    • Қиз болалар — 48 нафар

    Манба: 1871 йилда Туркистон вилояти бўйича тузилган статистик ҳисобот (тарихий ҳужжат).

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 1871 йилда Тошкент шаҳрида қанча фабрика ва заводлар бўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.

