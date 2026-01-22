OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 22 Январь 2026 | GMT +5

    1871 йилда Тошкент шаҳрида қанча фабрика ва заводлар бўлган

    TASHKENT. Kazinform — 1871 йилда ўтказилган рўйхатга олиш маълумотларига кўра, Тошкент шаҳрида анча фабрика ва заводлар фаолият кўрсатган.

    Эски Тошкент
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Заводлар:

    • Совун ишлаб чиқариш заводлари — 16 та
    • Тери тайёрлаш заводлари — 90 та
    • Ғишт заводлари — 35 та
    • Бошқа турдаги корхоналар — 6 та

    Фабрикалар:

    • Тўқимачилик дастгоҳлари — 750 та
    • Бўёқчилик корхоналари — 14 та
    • Механизациялаш фабрикалари — 180 та
    • Ипакчилик корхоналари — 80 та
    • Жами фабрика ва заводлар сони — 11 171 та

     Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 407,9 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

     

     

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!