09:08, 22 Январь 2026 | GMT +5
1871 йилда Тошкент шаҳрида қанча фабрика ва заводлар бўлган
TASHKENT. Kazinform — 1871 йилда ўтказилган рўйхатга олиш маълумотларига кўра, Тошкент шаҳрида анча фабрика ва заводлар фаолият кўрсатган.
Заводлар:
- Совун ишлаб чиқариш заводлари — 16 та
- Тери тайёрлаш заводлари — 90 та
- Ғишт заводлари — 35 та
- Бошқа турдаги корхоналар — 6 та
Фабрикалар:
- Тўқимачилик дастгоҳлари — 750 та
- Бўёқчилик корхоналари — 14 та
- Механизациялаш фабрикалари — 180 та
- Ипакчилик корхоналари — 80 та
- Жами фабрика ва заводлар сони — 11 171 та
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 407,9 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.
2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.