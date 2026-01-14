OZ
    Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан 403,8 мингтаси ёки 85 фоизи кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келади.

    Фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони бўйича ТОП-5 ҳудуд:

    Тошкент шаҳри – 108 678 та;

    Тошкент вилояти – 46 479 та;

    Самарқанд вилояти – 41 091 та;

    Фарғона вилояти – 37 846 та;

    Қашқадарё вилояти – 30 424 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Қозоғистон капитали иштирокида жами 1 199 та корхона фаолият юритмоқда.

    Шунингдек, Ўзбекистонда Жанубий Корея капитали иштирокидаги корхоналар сони 683 тага етди.

